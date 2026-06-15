Jóvenes de Navalmoral, premiados por su apuesta por las tiendas locales: "El pequeño comercio son familias"

La economía también se aprende mirando a la tienda de barrio, al empleo que crea un pequeño negocio y a la vida que se mantiene gracias a las persianas que abren cada día. Ese es el camino que recorre La Brújula Económica, un proyecto educativo nacido en Malpartida de Plasencia y que ha permitido ahora a estudiantes de Navalmoral de la Mata ganar un premio regional por su defensa del pequeño comercio.

Aquella iniciativa del profesor Samuel Calderón ha continuado en Navalmoral con el reconocimiento para el alumnado de Economía y Emprendimiento del IES Zurbarán dentro del certamen Promociona el Comercio Local, una actividad que une aula, creatividad y comercio de proximidad.

Un proyecto nacido tras la pandemia

La Brújula Económica nació durante el curso 2021/2022 en el IESO Quercus de Malpartida de Plasencia, en un contexto todavía marcado por la etapa posterior a la pandemia. Su objetivo era acercar la economía al alumnado desde una perspectiva práctica, conectando el aprendizaje con el emprendimiento y con el entorno más cercano.

El proyecto lo impulsó el profesor Samuel Calderón Ortiz, pero su propio planteamiento coloca a los estudiantes en el centro. Calderón ha subrayado que "el corazón" de la iniciativa fue siempre el alumnado, al que considera la chispa que dio vida a la propuesta y contagió entusiasmo al resto de participantes.

Desde entonces, La Brújula Económica ha ido creciendo con materiales y recursos educativos pensados para el aula. La idea no era limitarse a explicar conceptos, sino conseguir que los jóvenes aprendieran economía tomando decisiones, investigando, comunicando y entendiendo cómo funciona la realidad que tienen delante.

De Malpartida a Navalmoral

La trayectoria iniciada en Malpartida de Plasencia ha continuado ahora en el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata, donde un grupo de 4º de ESO de la asignatura Economía y Emprendimiento se ha alzado con el primer premio del concurso regional Promociona el Comercio Local.

El equipo ganador está formado por Fabio Sharif El Ajjani Sánchez, Ghizlane Bouazza Bouazza, Fernando Holgado García, Irene Pérez Delgado y Francisco Álvarez Llorente. El proyecto ha contado además con el respaldo del centro y de su director, Roberto Correas.

El certamen, promovido por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, proponía investigar el entorno económico local y visibilizarlo mediante herramientas digitales, principalmente con material audiovisual.

784 votos y un primer premio

Tan bien lo han hecho los estudiantes que el IES Zurbarán ha logrado la victoria con 784 votos. El reconocimiento ha distinguido la implicación del alumnado, del profesorado y de la comunidad educativa en una actividad pensada para dar valor al comercio de proximidad.

Es lo que han conseguido los alumnos, que además, están muy concienciados de la importancia de este sector. "Lo que más me ha gustado es que el trabajo potencie el pequeño comercio, ahora que se compran muchas marcas chinas o por internet, pero el comercio de aquí, el de toda la vida, está formado por familias que lo único que quieren es ganar dinero para poder ayudar a los suyos", destaca un alumno.

Otra explica que se han repartido el trabajo y han recorrido las tiendas en una iniciativa que ha sorprendido también a los comerciantes. "Hemos querido que no se pierda su valor y ayudarles", han explicado.

Felicitaciones

Precisamente, la organización ha felicitado al centro ganador, alumnos y profesor por su creatividad y compromiso con los negocios locales. También ha agradecido la participación del resto de centros y de todas las personas que han apoyado la iniciativa con sus votos.

Los estudiantes han tenido que diseñar una marca, que han denominado FLUX35, y su logotipo y, como premio, han recibido un lote de sudaderas, camisetas y gorras con esa imagen. Pero, más allá del resultado, el proyecto refuerza una idea que Calderón defiende desde el origen de La Brújula Económica, que los premios son un reconocimiento, pero el verdadero valor está en el conocimiento y las habilidades que adquiere el alumnado.

Economía que llena las calles de vida

Con todo, la actividad ganadora se apoya en una idea sencilla y cercana, que los comercios del barrio llenan las calles de vida, generan empleo para los vecinos y ofrecen un trato familiar porque detrás de ellos hay también familias.

De esta forma, los estudiantes han aprendido que comprar en el entorno próximo ayuda a que la zona progrese y a que el municipio sea un lugar mejor para vivir. Así, una asignatura se ha convertido en una experiencia real, en la que los alumnos no solo han estudiado el emprendimiento, sino que han tomado conciencia de por qué las decisiones de consumo tienen consecuencias en la economía local.

"Desde la Brújula Económica aprendemos a elegir, eligiendo lo de aquí", ha destacado el profesor, que ha querido agradecer en esta trayectoria la implicación del alumnado y el apoyo de otros compañeros como Diana Calderón Ortiz, Lourdes Pampliega Tavares, Inmaculada Hernández Hernández, María Victoria Rodríguez García, del CPR de Navalmoral de la Mata y el compromiso de Luz Marina Pulido Iglesias.