¿Te atreves a adentrarte en la mina Costanaza de Logrosán para resolver un crimen olvidado?

La mina Costanaza vuelve a convertirse en escenario literario. Esta vez no para recordar el pasado minero de Logrosán, sino para dar comienzo a una historia de misterio que hunde sus raíces en algunos de los episodios más oscuros de la posguerra extremeña.

El escritor Gerard Zarzo Escribano, que firma sus obras bajo el seudónimo formado por sus apellidos, se enuentra afincado desde hace unos meses en esta localidad. Precisamente, su última obra, titulada 'El último filón', es una novela negra rural ambientada en el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, y ha sido presentada al Premio Amazon Storyteller 2026.

La obra sitúa al lector en el interior de la mina Costanaza, donde una excursión escolar se ve alterada por un inesperado hallazgo: una calavera emerge de las aguas subterráneas de la explotación minera. El descubrimiento parece condenado al olvido hasta que, casi un año después, el regreso de un criminólogo al pueblo reabre una investigación que conecta el presente con crímenes enterrados durante décadas.

Una historia nacida junto a la mina Costanaza

La idea de la novela surgió durante uno de los paseos que el autor realizó por los alrededores de la histórica mina de Logrosán. Conocedor del lugar por sus visitas a los recorridos turísticos, comenzó a imaginar cómo sería desarrollar una investigación criminal en las galerías inundadas que existen bajo tierra.

Aquella imagen inicial fue creciendo hasta convertirse en el punto de partida de una trama donde el suspense y la memoria histórica avanzan de la mano. El detonante definitivo llegó tras seguir diferentes noticias de sucesos y contenidos relacionados con el denominado "true crime", un género que reconoce consumir habitualmente y que terminó de inspirarle para construir la escena con la que arranca la novela.

Logrosán como protagonista

Aunque nació en Madrid, Gerard mantiene una estrecha relación con Logrosán desde la infancia. Durante años pasó allí los veranos, las vacaciones de Semana Santa y las Navidades junto a su familia. Tras una serie de circunstancias personales, decidió regresar al pueblo de sus raíces y establecerse definitivamente en él.

Esa vinculación emocional se refleja de forma constante en la novela. Más allá de servir como escenario, lugares como la mina Costanaza, la ermita, la Plaza de España o la Gran Vía adquieren un "papel propio" dentro de la historia. Incluso la vivienda familiar en la que reside actualmente ha sido incorporada a la narración, convirtiéndose en uno de los espacios que ayudan a construir la identidad del relato.

De los relatos juveniles a la novela negra

La relación del escritor con la literatura comenzó en la adolescencia. Su afición por la lectura y las clases de Lengua le llevó a participar en propuestas de escritura organizadas en el colegio e incluso a ganar un pequeño concurso local.

Sin embargo, durante años la literatura quedó en un segundo plano. No fue hasta superar la treintena cuando retomó la escritura a través de guiones de cortometrajes y largometrajes. Más adelante, ya en la cuarentena, dio el salto definitivo a la narrativa, una actividad que desde entonces se ha convertido en parte esencial de su rutina diaria.

Actualmente, acumula alrededor de 15 novelas escritas. Sus primeros trabajos estuvieron vinculados al género romántico, aunque posteriormente orientó su producción hacia la novela negra y el thriller. Entre sus títulos anteriores figuran 'El precio de estar viva' o 'La venganza es necesaria', ambas relacionadas también con el entorno de Las Villuercas.

Una novela marcada por las emociones

El autor considera que 'El último filón' ocupa un "lugar especial" dentro de toda su producción literaria. A diferencia de otras obras, en esta ocasión ha incorporado experiencias, sentimientos y reflexiones muy cercanas a su propia vida y a la de personas de su entorno.

La identidad, la nostalgia por el pasado, los vínculos familiares o los conflictos entre los deseos personales y las decisiones correctas aparecen reflejados en una historia donde incluso los personajes antagonistas cuentan con motivaciones complejas y alejadas de los estereotipos habituales del género.

Según explica, su intención ha sido "construir personajes reconocibles", alejados de los detectives con habilidades extraordinarias o de los protagonistas marcados por traumas exagerados. "Personas corrientes enfrentadas a situaciones extraordinarias en un entorno tan reconocible como Las Villuercas", explica.

Un viaje literario por el Geoparque

Además de la intriga policial, la novela se convierte también en una "invitación a descubrir el territorio". El autor está convencido de que muchos lectores sentirán curiosidad por conocer los paisajes, pueblos y escenarios reales que aparecen en sus páginas.

La publicación de 'El último filón' supone además el inicio de un proyecto más ambicioso. La obra está concebida como la primera entrega de una tetralogía ambientada en Las Villuercas, con una novela por cada estación del año. La siguiente entrega podría llegar ya este mismo verano, dentro de una saga con la que el escritor espera seguir explorando los rincones, historias y secretos de una comarca que considera inseparable de su propia vida.

Cuando la literatura encuentra un hogar

Algunas novelas nacen de la imaginación. Otras lo hacen de los lugares que forman parte de quienes las escriben. 'El último filón' reúne ambas cosas: una investigación criminal y un profundo vínculo con una tierra que ha marcado la vida de su autor.

Entre galerías mineras, recuerdos familiares y secretos ocultos bajo tierra, Logrosán se convierte así en mucho más que un escenario: en el corazón de una historia que demuestra que los mejores relatos suelen comenzar muy cerca de casa.