Navas del Madroño triunfa en ‘Jato’ con las Misiones Pedagógicas

El mes de junio ha combinado actividades culturales, deportivas y de convivencia, reflejando una vez más la apuesta de la localidad por la reivindicación del patrimonio local y el dinamismo social. El mes arrancó con una cita especialmente significativa para el municipio: la participación en el desfile de Jato. Navas del Madroño representó la llegada de las Misiones Pedagógicas a la localidad en 1932. Una comitiva encabezada por la filósofa y pensadora española María Zambrano.

Con esta muestra se busca poner en valor y difundir el Centro de Interpretación de las Escuelas Viajeras, único espacio museográfico de España dedicado a este histórico proyecto cultural y educativo de la Segunda República.

En línea con la puesta en valor de la historia del municipio, el sábado 13 de junio se representó la pieza teatral ‘Fosa: memoria de un amor’, un espectáculo de La Bola Producciones. Una obra que conmovió profundamente a los vecinos, dirigida por Cristina Díaz Silveira, con texto de Alberto Iglesias, con las actuaciones de Marisol Verde, Elena Miguel y Juan Carlos Castillejo.

En esta línea, Navas del Madroño acogió la charla divulgativa y formativa, degustación y showcooking el 17 de junio en el marco del programa “Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo”.

También, junto a otras localidades, acogió el Tour Arcaelum «un viaje a través del alma», una obra escrita y dirigida por María Peral. Arcaelum es un viaje a través del alma es una pieza de danza clásica y urbana que explora el lenguaje del cuerpo en busca de una identidad personal. Es un viaje introspectivo donde priman los sentimientos y la sensibilidad ante la belleza que rodea, pero que, sin embargo, no se percibe con facilidad. Así como un casting de danza urbana ‘Lill Roar’.

Noticias relacionadas

Para completar la agenda cultural, los grupos de música locales han organizado sus clásicas representaciones de final de curso. El 17 de junio se celebró el concierto de la Escuela de música y el 19 de junio de la Banda musical. Para finalizar, los más pequeños han despedido el año lectivo con la fiesta de la espuma en el colegio.