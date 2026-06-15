Este pueblo cacereño quiere enseñarte que lo pequeño también puede dejarte una gran huella cultural

Piedras Albas apenas supera los cuatro kilómetros cuadrados de superficie, pero su vida cultural va mucho más allá de lo que su tamaño podría hacer pensar. Este municipio del entorno de Alcántara combina tradiciones centenarias, patrimonio arqueológico, leyendas transmitidas de generación en generación y nuevas expresiones artísticas que han encontrado en sus calles un espacio para dialogar con la historia.

La actividad cultural del municipio gira en torno a celebraciones populares, eventos religiosos, iniciativas vinculadas al patrimonio y proyectos de creación contemporánea que buscan reforzar el vínculo de los vecinos con su territorio.

Romerías, fiestas y actividades que marcan el calendario

La principal cita cultural del año es la romería de San Gregorio, patrón de la localidad. La celebración incluye procesión desde la iglesia de Nuestra Señora de la Romana hasta la Dehesa Boyal, misa campestre, música, mercadillos, juegos populares y actividades de convivencia que reúnen tanto a vecinos como a antiguos residentes que regresan esos días al pueblo.

A esta festividad se suman las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Romana, que cada verano incorporan procesiones, verbenas, representaciones teatrales, concursos, actividades deportivas y encuentros gastronómicos populares.

El patrimonio también protagoniza buena parte de la oferta cultural. Las rutas hacia el Puente Romano de Segura, la Peña Buraca o la iglesia parroquial forman parte de las actividades de divulgación turística y cultural que permiten acercar la historia local a visitantes y residentes.

Este modelo de puesta en valor del patrimonio se repite en otros municipios cacereños como Alcántara, con las actividades ligadas a su puente romano; Valencia de Alcántara, donde los dólmenes se convierten en escenario de propuestas culturales; o Plasencia, que combina festivales contemporáneos con la difusión de su casco histórico.

La Mora Encantada y otros relatos de la Raya

Aunque Piedras Albas no posee un repertorio legendario tan conocido como el de localidades como Hervás o Trujillo, sí conserva algunas tradiciones orales vinculadas a su pasado fronterizo.

La más conocida es la de la Mora Encantada, una leyenda asociada al antiguo castillo que se alzaba sobre el cerro donde surgió el pueblo. La tradición popular sitúa allí a una misteriosa mujer mora que permanecía ligada al lugar mediante un encantamiento. Aunque no existen pruebas históricas que la respalden, el relato ha sobrevivido gracias a la transmisión oral.

Sofía Pérez Ramiro

También el entorno de la Peña Buraca, conocido como el Canchal de los Dos Ojos, ha alimentado interpretaciones simbólicas durante décadas. Este santuario rupestre prehistórico ha sido relacionado por algunos investigadores con posibles cultos antiguos, mientras que la tradición popular le ha atribuido significados casi mágicos por la singular forma de la roca y las tumbas antropomorfas existentes en sus inmediaciones.

La propia condición fronteriza del municipio favoreció durante siglos la aparición de historias ligadas a contrabandistas, viajeros y guardias de frontera, un fenómeno común a numerosos pueblos de La Raya cacereña como Membrío, Valencia de Alcántara o Herrera de Alcántara.

El arte urbano como nueva seña de identidad

En los últimos años, Piedras Albas ha incorporado un elemento novedoso a su paisaje cultural: el arte urbano.

La localidad ha participado en el programa provincial Muro Crítico, impulsado por la Diputación de Cáceres, que ha permitido la creación de varios murales inspirados en elementos característicos del entorno local. Entre las temáticas elegidas figuran los paisajes de dehesa y la pesca tradicional de tencas, actividades estrechamente vinculadas a la cultura rural del territorio.

Lejos de convertirse en una intervención decorativa aislada, estos murales buscan reforzar la identidad del municipio mediante imágenes reconocibles para sus habitantes. La iniciativa sigue una línea similar a la desarrollada en otras localidades cacereñas, donde el arte urbano se utiliza para interpretar visualmente elementos propios de cada comunidad.

En el caso de Piedras Albas, los murales funcionan como una extensión contemporánea de su patrimonio histórico. Si el Puente de Segura habla del pasado romano y la Peña Buraca remite a tiempos prehistóricos, el arte urbano aporta una lectura actual del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes.

Un pueblo pequeño con una cultura diversa

Las romerías, las fiestas patronales, los relatos populares de frontera, el patrimonio arqueológico y las nuevas expresiones artísticas conforman una identidad cultural especialmente rica para un municipio de tan reducidas dimensiones.

Piedras Albas demuestra así que la cultura no depende del tamaño de un pueblo, sino de su capacidad para conservar la memoria colectiva y seguir generando nuevas formas de contar quiénes son sus vecinos y cuál es la historia del lugar que habitan.