El secreto de la Torta del Casar, la textura cremosa con un sabor único que conquista España: "Está deliciosa"

Hay productos que se convierten en embajadores silenciosos de una tierra. En el caso de la provincia de Cáceres, pocos alimentos representan mejor su identidad gastronómica que la Torta del Casar. Cremosa, intensa y reconocible a simple vista, este queso elaborado con leche cruda de oveja y cuajo vegetal de cardo ha conseguido algo al alcance de muy pocos productos: que su nombre sea conocido mucho más allá de las fronteras extremeñas.

En las estanterías de supermercados de toda España, en restaurantes de prestigio y, sobre todo, en las mesas de quienes buscan sabores auténticos, la Torta del Casar ha encontrado un lugar privilegiado. Pero en Cáceres sigue siendo mucho más que un queso: es una tradición.

Excelencia en forma de crema

"Es el queso por excelencia de aquí de Cáceres", resume Pedro Trujillo, propietario de GadiExtrem, una de las tiendas especializadas en productos extremeños del centro de la capital cacereña. "Es un queso de leche de oveja con cuajo vegetal de cardo borriquero y muy cremoso. Lo más tradicional es cortarle la tapita de arriba, abrirla y untar. Es la forma más típica de comerlo".

La imagen es ya parte de la cultura gastronómica extremeña. Una corteza aparentemente firme que, al abrirse, descubre un interior suave y untuoso que invita a extenderlo sobre pan. Una forma de consumo que se ha mantenido durante generaciones y que sigue siendo la favorita de los amantes de este producto.

Las tres formas de cortar la Torta del Casar. / DOP Torta del Casar

No es casualidad. El secreto de la Torta del Casar reside precisamente en esa textura cremosa y en un sabor difícil de comparar con cualquier otro queso. "Tiene un sabor peculiar. No hay ningún queso que se parezca ni que encontremos parecido a este sabor", asegura Trujillo.

Para disfrutar plenamente de sus cualidades, los expertos recomiendan consumirla a temperatura ambiente. Lo ideal es sacarla del frigorífico al menos media hora antes de servirla para que alcance una temperatura cercana a los 21 grados y pueda desarrollar toda su intensidad aromática y gustativa. Servida demasiado fría, pierde buena parte de sus matices.

Prohibido microondas

Precisamente uno de los errores más frecuentes entre quienes se acercan por primera vez a este producto es intentar acelerar ese proceso utilizando el microondas. Una práctica que tanto los productores como los vendedores especializados desaconsejan.

"Yo no aconsejo meterla en el microondas", afirma Trujillo. "Eso se hace cuando una torta ya está muy pasada o se ha endurecido después de mucho tiempo abierta. Pero una torta recién llegada de la quesería está súper cremosa y no hace falta meterla en ningún sitio. Se come así, tal cual".

La propia Denominación de Origen Protegida advierte de que el microondas puede llegar a fundir el queso y estropear completamente su textura característica, por lo que recomienda atemperarlo siempre de forma natural o mediante una fuente de calor suave e indirecta.

Un queso popular

La popularidad de la Torta del Casar ha crecido de forma constante durante las últimas décadas. Lo que durante años fue un producto ligado principalmente a Extremadura ha terminado por abrirse camino en todo el mercado nacional.

“Hoy se puede encontrar prácticamente en cualquier sitio, en cualquier gran superficie de cualquier provincia de España”, explica el comerciante cacereño. “Su propio nombre ya la ha hecho muy conocida”. Esa fama, a juicio de Trujillo, está plenamente justificada. “Como queso peculiar y como queso rico, sí es merecida”, afirma.

Torta del Casar. / Pablo Parra

En Madrid, incluso familias que nunca han pisado la provincia conocen perfectamente el nombre de la Torta del Casar. Solo les faltaba probarla. Tras hacerlo, aquel "dicen que ese queso está buenísimo" dio paso a una certeza compartida alrededor de la mesa.

La importancia de la Torta del Casar también se percibe en el turismo gastronómico. Cada año miles de visitantes llegan a Cáceres atraídos por su patrimonio histórico, pero también por una cocina que ha sabido convertir sus productos tradicionales en un importante reclamo. En ese escenario, la Torta del Casar ocupa un lugar destacado.

"Es el producto que más se vende. Es el queso que viene buscando el turismo", explica Trujillo. "Cáceres es muy conocido por la Torta del Casar, el pimentón de La Vera y la patatera. Son los tres productos más típicos que busca quien nos visita".

Baluarte de la gastronomía extremeña

Junto a ellos aparecen otros grandes emblemas de la gastronomía extremeña, especialmente los derivados del cerdo ibérico: jamones, lomos, chorizos y salchichones que completan una despensa reconocida dentro y fuera de la región.

Sin embargo, pocos productos han conseguido alcanzar el nivel de identificación que mantiene la Torta del Casar con la provincia cacereña. Un queso nacido de la tradición pastoril, elaborado con técnicas ancestrales y capaz de conquistar tanto a los vecinos de la tierra como a quienes lo descubren por primera vez.

Torta del casar. / Cedida

Porque si algo demuestra la historia de la Torta del Casar es que, a veces, la mejor forma de promocionar un territorio no está en los grandes discursos ni en las campañas publicitarias. Basta con abrir una pequeña tapa, coger un trozo de pan y dejar que hable el sabor.