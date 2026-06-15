Trujillo celebra la IV Gala Empresarial reconociendo el talento, la trayectoria y el compromiso con el territorio

Trujillo volvió a reunir al tejido empresarial, institucional y social de la comarca en la cuarta edición de los Premios Empresariales Trujillo 2026, organizados por la Asociación de Empresarios de Trujillo, ASEMTRU. La gala, celebrada en La Abadía, se consolidó como una de las grandes citas del calendario local y comarcal, con una ceremonia marcada por la emoción, los agradecimientos, la reivindicación del papel de las empresas y el reconocimiento público a quienes contribuyen al desarrollo económico, social y cultural del territorio.

El acto congregó a empresarios y empresarias, representantes de distintas administraciones, miembros del jurado, entidades empresariales de la provincia y numerosos invitados. La ceremonia contó con la presencia de la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; la directora general de Tributos, Fátima Pablos; la directora general del Instituto de Consumo de Extremadura, Rosa Álvarez; la directora gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura, Carmen Sánchez; la vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero; representantes del Ayuntamiento de Trujillo, y la presidenta de ADICOMT, Olga Tello, entre otros asistentes.

La presidenta de ASEMTRU, Teresa Martín, puso en valor el esfuerzo diario de las empresas de la comarca, el papel de quienes generan empleo y riqueza, y la importancia del respaldo familiar y laboral que sostiene muchos proyectos empresariales. También reivindicó la necesidad de contar con administraciones ágiles, cercanas y eficaces, capaces de acompañar a quienes emprenden, invierten y mantienen actividad económica en el territorio.

Uno de los momentos más significativos de la gala fue la entrega de la Mención Especial a la Fundación Xavier de Salas, institución profundamente vinculada a la vida cultural, patrimonial e intelectual de Trujillo. ASEMTRU quiso reconocer su trayectoria en la conservación, protección y difusión del patrimonio histórico y artístico, así como su aportación a la investigación, la cultura y la proyección de la ciudad más allá de sus fronteras. El galardón fue recogido por Jaime de Salas Ortueta, presidente de la Fundación, en nombre de una entidad que ha sabido convertirse en referente cultural para Trujillo y Extremadura.

En la categoría de Emprendimiento Empresarial, patrocinada por Palacio de los Barrantes Cervantes, el reconocimiento fue para 3D Llenius. El jurado destacó la innovación de su propuesta, basada en la digitalización, la impresión 3D y la aplicación de nuevas tecnologías. También valoró su capacidad de internacionalización, su contribución a la conservación y digitalización del patrimonio y la creación de un modelo de negocio con potencial de crecimiento desde el medio rural. El premio fue recogido por Nacho Rodríguez.

El Premio a la mejor implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Empresa, patrocinado por CHC, recayó en Ganadería Pablos. El jurado subrayó su compromiso con la sostenibilidad y la integración de criterios sociales, económicos y medioambientales en el conjunto de su actividad. Entre los méritos reconocidos figuran la generación de empleo, la producción responsable, la protección del entorno natural, el impulso de la economía circular, la colaboración con centros de investigación, la innovación y el bienestar animal. La distinción fue recogida por Beatriz Pablos, al frente de un proyecto que representa el valor del sector primario y el liderazgo femenino en el medio rural.

El Premio a la Trayectoria Empresarial, patrocinado por CaixaBank, distinguió a Carpintería Cancho, una empresa familiar liderada por José Cancho, cuyos orígenes se remontan a 1890 y que ha mantenido su actividad durante cinco generaciones. El jurado reconoció más de 135 años de trabajo, excelencia artesanal, compromiso con los clientes y capacidad de adaptación a los cambios económicos, sociales y tecnológicos. También se puso de relieve el papel de la familia en la continuidad del proyecto a través de Ignacio Cancho, quien se convierte en la sexta generación y, de manera especial, la contribución de María José López, esposa de José, al fortalecimiento y modernización de la empresa.

El Premio Empresario del Año, patrocinado por la Cámara de Comercio de Cáceres, fue concedido a Grupo Ávila Reglado. El jurado valoró su capacidad de gestión, el fortalecimiento de su imagen de marca, la apuesta por la innovación, los recursos humanos y la diversificación económica. También se reconoció la creación y mantenimiento del empleo, el relevo generacional, la incorporación de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, así como su impacto positivo en la economía local. El premio fue recogido por Antonio Ávila, en una de las intervenciones más destacadas de la noche.

La presidenta del jurado, María Victoria Vega Casallo, destacó la participación registrada en esta edición y la calidad de las candidaturas presentadas, una muestra de la fortaleza y diversidad del tejido empresarial de Trujillo y su comarca. El jurado estuvo formado por profesionales independientes y vinculados a organismos e instituciones de reconocido prestigio.

La gala concluyó con la intervención de la consejera Mercedes Morán, quien subrayó la importancia de fortalecer el tejido empresarial, acompañar al emprendimiento y facilitar que las empresas puedan crecer, transformarse y competir en mejores condiciones. Tras la parte institucional, premiados, autoridades, miembros del jurado e invitados compartieron un cóctel elaborado con productos agroalimentarios de calidad de la zona de Trujillo.

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Con esta cuarta edición, los IV Premios Empresariales de Trujillo consolidan su papel como escaparate del talento empresarial de la comarca y como reconocimiento a quienes, desde distintos sectores, sostienen actividad, empleo, innovación, patrimonio y futuro en el territorio.