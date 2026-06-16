Alcaldes de toda España debaten en Garrovillas de Alconétar el futuro de las concesiones hidroeléctricas

Garrovillas de Alconétar se ha convertido esta semana en el punto de encuentro del municipalismo vinculado a las infraestructuras hidráulicas españolas. La localidad cacereña ha acogido la sesión anual del Consejo Permanente de la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses de España (Femembalses), una organización que representa a 531 municipios y dos diputaciones provinciales afectados por la presencia de embalses y centrales hidroeléctricas en sus territorios.

Durante la reunión, alcaldes y representantes municipales de distintos puntos del país han analizado los principales retos a los que se enfrentan estos municipios, en su mayoría rurales, y han reivindicado medidas que permitan que los beneficios generados por estas infraestructuras repercutan de forma más directa en las localidades que las albergan.

Extremadura, referencia nacional en almacenamiento de agua

La elección de Extremadura como sede de este encuentro no ha sido casual. La comunidad autónoma cuenta con la mayor capacidad de almacenamiento hidráulico de España y desempeña un papel estratégico tanto en la generación de energía renovable como en el abastecimiento de agua para consumo humano, regadíos y actividades económicas.

Las provincias de Cáceres y Badajoz albergan 43 embalses distribuidos entre las cuencas del Tajo y el Guadiana, con una capacidad conjunta de 14.444 hectómetros cúbicos. Esta cifra supone aproximadamente una cuarta parte de toda el agua embalsada del país, consolidando a Extremadura como uno de los grandes territorios hidráulicos de España.

El municipalismo como herramienta para el desarrollo rural

El encuentro contó con la participación del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien defendió el papel del municipalismo para impulsar políticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

Morales destacó especialmente el trabajo desarrollado por Femembalses durante sus casi tres décadas de trayectoria, subrayando las reivindicaciones que la federación ha logrado impulsar para mejorar las compensaciones económicas y sociales que reciben los municipios afectados por embalses y centrales hidroeléctricas.

Miguel Ángel Morales, durante su intervención. / Femembalses

Según señaló, estas infraestructuras han contribuido decisivamente al desarrollo del país, pero las localidades que las albergan continúan reclamando un reconocimiento acorde al impacto territorial, ambiental y social que soportan.

Una voz unida para defender intereses comunes

La sesión fue inaugurada por la alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, Elisabeth Martín, y estuvo presidida por el cacereño Luis Fernando García Nicolás, presidente de Femembalses. Durante su intervención, García Nicolás puso en valor la capacidad de la federación para mantener una posición común por encima de diferencias territoriales o políticas.

"Nos unen intereses comunes que afectan a todos nuestros territorios, independientemente de su procedencia o color político", destacó.

La secretaria general de la federación, Maite Bardají, fue la encargada de presentar los informes técnicos sobre los proyectos y actuaciones que la entidad desarrolla actualmente en distintos ámbitos relacionados con la gestión hidráulica y el desarrollo local.

La unanimidad volvió a ser la nota predominante durante la reunión, reflejada en la aprobación del presupuesto para el presente ejercicio, respaldado por todos los miembros asistentes.

La batalla por las futuras concesiones hidroeléctricas

Uno de los asuntos centrales del encuentro fue el futuro de las concesiones hidroeléctricas en España. Femembalses mantiene una posición activa ante los procesos de reversión y renovación de concesiones que se producirán en los próximos años. Los casos de los embalses zamoranos de Villalcampo y Castro fueron analizados como ejemplos de referencia para un proceso que afectará a 255 infraestructuras hidráulicas cuyas concesiones expirarán antes de 2030.

La federación trabaja conjuntamente con la Dirección General del Agua para que los futuros pliegos de concesión incorporen criterios sociales, medioambientales, turísticos y de creación de empleo.

El objetivo es que las nuevas adjudicaciones tengan en cuenta no solo la explotación energética de los recursos hidráulicos, sino también el retorno económico y social para los municipios que conviven con estas infraestructuras.

Desde Femembalses consideran que esta reforma supondría un paso importante para corregir lo que califican como una "deuda histórica" con los territorios afectados.

Reclaman actualizar el impuesto de las hidroeléctricas

Otro de los asuntos prioritarios abordados durante el Consejo Permanente fue la actualización del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que pagan las centrales hidroeléctricas.

La federación recuerda que las tarifas actualmente vigentes permanecen prácticamente inalteradas desde 1996, por lo que considera necesaria una revisión que adapte la tributación a la realidad económica actual.

Según defienden los representantes municipales, una actualización de estos ingresos permitiría incrementar los recursos disponibles para los ayuntamientos, favoreciendo la creación de empleo, la mejora de los servicios públicos y la fijación de población en las zonas rurales.

Extremadura muestra su patrimonio a los representantes municipales

La agenda del encuentro incluyó también la celebración de la Comisión Ejecutiva de Femembalses, máximo órgano de gestión de la entidad, así como una reunión específica de los municipios asociados de la provincia de Cáceres.

Además de las sesiones de trabajo, los representantes municipales pudieron conocer algunos de los principales atractivos patrimoniales y naturales de la región. La estancia concluyó con una visita guiada por Garrovillas de Alconétar, el histórico Puente Romano de Alcántara, el embalse de Alcántara —el segundo de mayor capacidad de España— y la Ciudad Monumental de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Un recorrido que sirvió para mostrar el enorme potencial de un territorio donde agua, patrimonio y desarrollo rural siguen estrechamente ligados al futuro de cientos de municipios españoles.