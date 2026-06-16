Medio rural
La comarca despliega toda su riqueza cultural y gastronómica local en ‘Jato’
Los pueblos de Tajo Salor exhiben sus tradiciones y peculiaridades a través de sus representantes y vecinos que un año más participan en esta feria organizada por la Diputación Provincial de Cáceres
Un año más, el mundo rural conquista Cáceres. JATO Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural, que del 5 al 7 de junio transforma la ciudad en el gran escaparate del talento, la creatividad y el potencial de la provincia. Organizada por la Diputación de Cáceres consolida su papel como punto de encuentro para visibilizar las oportunidades de empleo, emprendimiento y desarrollo sostenible en el entorno rural, combinando tradición e innovación bajo un mismo paraguas.
Reúne emprendimiento, artesanía, gastronomía, cultura, música, innovación tecnológica y actividades divulgativas, con el objetivo de mostrar que el mundo rural ofrece presente y futuro. Y, por supuesto, en esta programación la Comarca Tajo Salor Almonte ha estado muy presente en un programa que cuenta con la colaboración de la Mancomunidad Tajo Salor, Tagus y de los 15 ayuntamientos integrantes.
El presidente de la Mancomunidad Tajo Salor, Carlos Caro, alcaldes y representantes de los 15 ayuntamientos asistieron a este evento que incluyó un stand, taller de Caricaturas ‘El Peneque’, Animación con mascota, degustación del dulce Mormentera, así como la Patatera y la ‘Torta’, productos típicos de esta comarca.
También se promocionaron los ricos aceites y fiestas tan atractivas como el Almendro en Flor con degustación de dulces de Garrovillas de Alconétar.
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