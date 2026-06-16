La comarca despliega toda su riqueza cultural y gastronómica local en ‘Jato’

Un año más, el mundo rural conquista Cáceres. JATO Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural, que del 5 al 7 de junio transforma la ciudad en el gran escaparate del talento, la creatividad y el potencial de la provincia. Organizada por la Diputación de Cáceres consolida su papel como punto de encuentro para visibilizar las oportunidades de empleo, emprendimiento y desarrollo sostenible en el entorno rural, combinando tradición e innovación bajo un mismo paraguas.

Reúne emprendimiento, artesanía, gastronomía, cultura, música, innovación tecnológica y actividades divulgativas, con el objetivo de mostrar que el mundo rural ofrece presente y futuro. Y, por supuesto, en esta programación la Comarca Tajo Salor Almonte ha estado muy presente en un programa que cuenta con la colaboración de la Mancomunidad Tajo Salor, Tagus y de los 15 ayuntamientos integrantes.

El presidente de la Mancomunidad Tajo Salor, Carlos Caro, alcaldes y representantes de los 15 ayuntamientos asistieron a este evento que incluyó un stand, taller de Caricaturas ‘El Peneque’, Animación con mascota, degustación del dulce Mormentera, así como la Patatera y la ‘Torta’, productos típicos de esta comarca.

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También se promocionaron los ricos aceites y fiestas tan atractivas como el Almendro en Flor con degustación de dulces de Garrovillas de Alconétar.