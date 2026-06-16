Detienen cerca de Coria a un joven que había robado en Sevilla 9.000 perfumes valorados en 380.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras ser interceptado cuando transportaba 9.035 perfumes supuestamente sustraídos. La mercancía, valorada en 380.000 euros, había sido robada días antes en una empresa de la localidad sevillana de Dos Hermanas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 10 de junio, cuando una patrulla del Destacamento Fiscal y de Fronteras de Cáceres realizaba un punto de verificación fiscal en una vía de comunicación próxima a Coria. Los agentes dieron el alto a una furgoneta conducida por el ahora detenido con el objetivo de examinar la mercancía que transportaba.

Sin documentación sobre la procedencia

Tras identificar al conductor, los agentes comprobaron que en el interior del vehículo había una gran cantidad de cajas con perfumes de diferentes marcas conocidas. Los guardias solicitaron entonces la documentación que acreditase la trazabilidad de los productos, así como facturas o albaranes que justificasen su compra y procedencia legal.

Sin embargo, el conductor no pudo aportar ningún documento que acreditase la legal procedencia de los perfumes. Ante esta situación, la Guardia Civil inició diversas gestiones para esclarecer el origen de la mercancía.

Las investigaciones permitieron determinar que los perfumes habían sido sustraídos en la noche del 7 de junio en una empresa de Dos Hermanas, cuyo gerente había presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

Con las evidencias recabadas, los agentes procedieron a la intervención de los perfumes y a la detención del conductor de la furgoneta, a quien se atribuye la presunta autoría de un delito de robo con fuerza.

Gracias al esclarecimiento de los hechos, la empresa afectada podrá recuperar la mercancía sustraída, cuyo valor asciende a 380.000 euros. Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coria.