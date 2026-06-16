El espacio más antiguo del Museo Vostell Malpartida se convierte en una experiencia audiovisual única

El Museo Vostell Malpartida continúa celebrando su 50 aniversario con una nueva propuesta artística que transforma uno de los espacios más singulares del complejo de Los Barruecos en una experiencia audiovisual inmersiva. El próximo jueves, 'El Molino', la construcción más antigua del histórico Lavadero de Lanas, acogerá la inauguración de Horizon: Crossing Terra, Aqua and Caelum, una instalación sonora y visual creada por el colectivo HUMA Artists Group.

La propuesta supone una nueva intervención específica para este emblemático espacio del museo, habitualmente reservado a proyectos concebidos para dialogar directamente con la arquitectura y el entorno que los alberga.

Un viaje entre la tierra, el agua y el cielo

La instalación ha sido desarrollada por los artistas, investigadores y profesores universitarios Jaime Munárriz, de la Universidad Complutense de Madrid; Mikel Arce, de la Universidad del País Vasco; Paz Tornero, de la Universidad de Granada; y Raúl León-Mendoza, del Laboratorio de Luz de la Universidad Politécnica de Valencia.

Bajo el título Horizon: Crossing Terra, Aqua and Caelum, la obra invita al visitante a recorrer las conexiones existentes entre la tierra, el agua y el cielo a través de una combinación de imágenes, sonidos y datos procedentes de fenómenos naturales transformados en experiencias artísticas.

Cartel de la exposición. / Junta de Extremadura

La propuesta establece un diálogo entre el legado experimental y performativo de Wolf Vostell, fundador del museo y figura clave del movimiento Fluxus, y las investigaciones desarrolladas por N.E. Thing Co. (NETCo), un colectivo canadiense de arte conceptual y ecológico fundado por Iain e Ingrid Baxter y activo entre 1966 y 1978.

A partir de esa conexión, la instalación plantea una reflexión sobre la relación entre arte, territorio, ciencia y percepción, convirtiendo datos ambientales y observaciones ecológicas en una experiencia sensorial que evoluciona constantemente.

Una performance sonora en directo para inaugurar la muestra

La inauguración contará además con una propuesta artística en vivo. A las 21.00 horas, miembros de HUMA Artists Group ofrecerán una performance sonora en directo en la que incorporarán algunos de los datos utilizados en la propia instalación.

Esta actuación permitirá al público experimentar la obra desde una perspectiva dinámica, reforzando el carácter cambiante y procesual que define el proyecto.

La intervención busca que los visitantes no solo contemplen la instalación, sino que formen parte de una experiencia inmersiva donde sonido, imagen y espacio se integran para generar nuevas formas de percepción.

Investigación artística y científica

La exposición se enmarca dentro del proyecto de investigación Investigación dirigida por la práctica arte y ciencia: exploración, colaboración y metodologías transformadoras en la creación de obras sonoras e instalaciones audiovisuales (FCT-23-19092), una iniciativa respaldada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

La muestra cuenta asimismo con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y del Consorcio Museo Vostell Malpartida.

imagen panorámica de Los Barruecos de Malpartida de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Una de las citas destacadas del 50 aniversario

La instalación podrá visitarse hasta el próximo 5 de julio y forma parte de la programación especial organizada por el Museo Vostell Malpartida con motivo de su 50 aniversario.

Durante este año conmemorativo, el centro está desarrollando una amplia agenda de exposiciones, intervenciones artísticas, encuentros y actividades que reivindican el espíritu innovador y experimental que ha caracterizado al museo desde su creación en 1976.

Con esta nueva propuesta, el Museo Vostell Malpartida vuelve a consolidarse como un espacio de referencia para la creación contemporánea, capaz de tender puentes entre el arte, la tecnología, la ciencia y la reflexión sobre el entorno natural que lo rodea.