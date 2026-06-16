La Guardia Civil desarticula un grupo criminal especializado en el robo de catalizadores en Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres como presuntos autores de 12 delitos de hurto de catalizadores de vehículos y de un delito de pertenencia a grupo criminal tras una investigación que ha permitido esclarecer una oleada de robos registrada en varias localidades de la comarca Miajadas-Trujillo, en la provincia de Cáceres.

Los hechos se produjeron durante los días 6 y 7 de abril, cuando se denunciaron un total de doce sustracciones de catalizadores en vehículos estacionados en la vía pública. Los robos afectaron a distintas localidades de la comarca y presentaban un patrón común que hizo sospechar a los investigadores de la actuación de un grupo especializado.

Las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil permitieron determinar que los autores no residían en la zona, sino que se desplazaban expresamente desde provincias limítrofes para cometer los delitos y regresar posteriormente a sus lugares de residencia.

Robos en cuestión de minutos

Según ha informado la Guardia Civil, el modus operandi empleado era idéntico en todos los casos. Los delincuentes seleccionaban vehículos estacionados en lugares con una elevada concentración de automóviles, como polígonos industriales o las inmediaciones de talleres mecánicos.

Una vez elegido el objetivo, utilizaban un gato hidráulico para elevar el vehículo y acceder a su parte inferior. Allí, mediante herramientas eléctricas, cortaban los tubos de entrada y salida del catalizador para extraer la pieza en apenas unos minutos.

La rapidez de la operación dificultaba que pudieran ser sorprendidos durante la comisión de los hechos, lo que les permitía actuar en diferentes puntos durante una misma jornada.

Un grupo especializado con antecedentes

La investigación fue asumida por el Equipo ROCA de Trujillo, cuyos agentes lograron identificar a los tres integrantes del grupo delictivo. Según las pesquisas, uno de los detenidos era el encargado de conducir el vehículo utilizado en los desplazamientos y contaba con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Además, ya había sido detenido e investigado en otras ocasiones por hechos similares cometidos en distintos puntos del territorio nacional.

Los otros dos integrantes del grupo eran quienes realizaban directamente la extracción de los catalizadores utilizando las herramientas necesarias para ello.

Catalizador. / E.P

Los investigadores determinaron que los tres formaban parte de un grupo criminal itinerante especializado en este tipo de delitos, con actividad en diversas provincias españolas y con domicilios fijados en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Toledo.

La Guardia Civil también comprobó que los ahora detenidos ya habían sido identificados en investigaciones anteriores relacionadas con la sustracción de catalizadores. En algunas de esas actuaciones les fueron intervenidos gatos hidráulicos, sierras eléctricas de batería y otras herramientas habitualmente empleadas para cometer estos robos.

Un negocio rentable para los delincuentes

Los catalizadores se han convertido en los últimos años en uno de los objetivos habituales de grupos especializados debido al valor de los metales preciosos que contienen en su interior, como el platino, el paladio o el rodio.

Según las estimaciones de la Guardia Civil, cada uno de estos dispositivos puede alcanzar un valor medio de unos 400 euros en el mercado, dependiendo del modelo del vehículo.

Sin embargo, el perjuicio económico para los propietarios suele ser aún mayor. A la sustitución de la pieza hay que añadir los costes de mano de obra necesarios para su instalación, lo que eleva el gasto medio para cada afectado hasta aproximadamente 500 euros.

Detenidos en Talavera de la Reina

Como resultado de la investigación, los tres presuntos integrantes del grupo fueron localizados y detenidos en la localidad toledana de Talavera de la Reina. A los arrestados se les atribuyen doce delitos de hurto y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias instruidas por el Equipo ROCA de Trujillo han sido remitidas a la autoridad judicial competente, que continuará con la tramitación del procedimiento.