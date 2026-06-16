Empleo
Así es ISLA V, el proyecto de la Diputación de Cáceres que formará a más de 600 desempleados hasta 2027
Un total de 15 participantes han obtenido su diploma tras completar 445 horas de formación especializada en vigilancia y seguridad privada.
La Diputación de Cáceres ha entregado este lunes los diplomas acreditativos a los participantes del itinerario formativo 'Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Personas | Explosivos', una acción incluida en el Proyecto ISLA V que busca mejorar las oportunidades laborales de las personas desempleadas del medio rural cacereño.
Un total de 15 alumnos y alumnas procedentes de diferentes localidades de la provincia han completado con éxito esta formación especializada, desarrollada entre el 19 de enero y el 4 de mayo. Durante más de tres meses, los participantes han recibido 445 horas de formación orientadas a facilitar su incorporación a un sector con demanda de profesionales cualificados.
Los alumnos procedían de municipios como Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres, Valencia de Alcántara, Coria, Sierra de Fuentes, Alcuéscar o Mirabel, entre otros. Del total de participantes, tres han sido mujeres y doce hombres, con edades comprendidas entre los 21 y los 50 años.
Formación especializada para mejorar la empleabilidad
El itinerario ha permitido al alumnado adquirir conocimientos específicos relacionados con la vigilancia y seguridad privada, la protección de personas, la legislación aplicable al sector, la psicología aplicada a la seguridad, la prevención de riesgos laborales y la protección de objetos valiosos, peligrosos y explosivos.
Además de los contenidos técnicos, el programa ha incorporado formación complementaria en competencias digitales, búsqueda activa de empleo, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible, aspectos cada vez más valorados en los procesos de selección de personal.
La finalidad de esta formación es dotar a los participantes de una preparación integral que les permita afrontar con mayores garantías su incorporación al mercado laboral.
Un acompañamiento que continúa tras la formación
Durante el acto de entrega de diplomas, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, felicitó al alumnado por el esfuerzo realizado a lo largo de los meses de formación y destacó tanto los conocimientos adquiridos como las capacidades personales desarrolladas durante el proceso.
La responsable provincial quiso trasladar además un mensaje de apoyo a los participantes una vez finalizado el curso. "Hoy es el final de una etapa importante, pero desde la Diputación seguimos estando aquí para acompañaros", señaló.
Gutiérrez recordó que la institución provincial cuenta con un equipo de orientación laboral que ofrece atención individualizada a los participantes con el objetivo de facilitar su acceso al empleo y ayudarles a aprovechar las oportunidades existentes.
"Queremos que sepáis que desde la Diputación de Cáceres tenéis a vuestra disposición profesionales y herramientas que pueden ayudaros en los próximos pasos", añadió.
Apostar por el empleo en el medio rural
La acción formativa forma parte del Proyecto ISLA V, un programa de inserción laboral impulsado por la Diputación de Cáceres y cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus.
La iniciativa tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas residentes en municipios rurales de la provincia, especialmente aquellas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Para ello, el programa diseña itinerarios formativos adaptados a las necesidades reales de contratación detectadas en cada territorio, incorporando formación especializada, prácticas profesionales y orientación laboral personalizada.
Desde la institución provincial destacan que este modelo permite conectar la formación con las demandas reales de las empresas y aumentar las posibilidades de inserción laboral de los participantes.
Cerca de un centenar de personas ya formadas
El Proyecto ISLA V ha desarrollado hasta el momento acciones formativas en distintas localidades de la provincia, entre ellas Guijo de Granadilla, Alcuéscar, Jaraíz de la Vera, Trujillo, Moraleja o Talayuela.
Las enseñanzas abarcan diferentes familias profesionales, desde administración e informática hasta servicios socioculturales, hostelería o seguridad. Entre los cursos impartidos destacan los relacionados con transporte sanitario, atención sociosanitaria, sistemas microinformáticos, cocina y vigilancia privada.
Según los datos de la Diputación de Cáceres, algunas de estas formaciones han alcanzado índices de inserción laboral cercanos al 100%, lo que refuerza la apuesta por este modelo de capacitación vinculada a las necesidades del tejido productivo local.
Más oportunidades de formación hasta 2027
El Proyecto ISLA V cuenta con una inversión global de 4,16 millones de euros y prevé beneficiar a 625 personas desempleadas a través de un total de 42 itinerarios formativos. El programa permanecerá activo hasta junio de 2027.
De cara al próximo mes de septiembre está previsto el inicio de 22 nuevos cursos, con una media de 15 participantes por acción formativa y prioridad para personas residentes en municipios rurales de la provincia.
La mayoría de estos itinerarios conducirán a la obtención de certificados de profesionalidad, una acreditación oficial que mejora las posibilidades de acceso al empleo y responde a las necesidades de contratación detectadas en sectores estratégicos para la economía provincial.
Con iniciativas como ISLA V, la Diputación de Cáceres busca combatir la despoblación y favorecer la igualdad de oportunidades en el medio rural, ofreciendo formación especializada y acompañamiento a quienes buscan una nueva oportunidad laboral.
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