Mejoras contra el calor en el colegio público ‘El Tesoro de Aliseda’ por parte del ayuntamiento y ciudadanía

Con la llegada de los meses más calurosos del año, las aulas del colegio de Aliseda contarán con cinco equipos de aire acondicionado. Esta actuación tiene como principal objetivo combatir las elevadas temperaturas estivales y garantizar que tanto el alumnado como el cuerpo docente puedan desarrollar la actividad escolar diaria en un entorno óptimo para el aprendizaje.

También, gracias al trabajo y la implicación de las mujeres que participan en el taller de costura ‘Tejiendo Redes’, se han confeccionado las cortinas con el objetivo de reducir la incidencia directa del sol en las aulas. Las telas han sido donadas por el ayuntamiento y posteriormente instaladas por los trabajadores municipales.

Respecto a los sistemas de climatización ha sido posible gracias al compromiso del ayuntamiento. El consistorio ha dado una respuesta inmediata a las demandas del centro, a pesar de que las competencias en esta materia corresponden a la Junta de Extremadura.

Ha aportado dos equipos y la Ampa ha aportado otros 2 equipos, demostrando una vez más el firme compromiso de las familias.

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Ibérica empresa local que ha donado 1 equipo, un claro ejemplo de la implicación del tejido empresarial del municipio en la comunidad. Desde el consistorio expresan su más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que han colaborado.