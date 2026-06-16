Mejoras en Villa del Rey: tornos en instalaciones deportivas y escenarios móviles para las fiestas de julio

El Ayuntamiento de Villa del Rey trabaja en la mejora de los servicios municipales y en la preparación de actividades estivales. En el marco de la subvención ‘Pueblos Inteligentes’, se ha puesto en marcha proyecto de modernización de las instalaciones deportivas municipales. Se instalarán sistemas de control de acceso mediante tornos en la piscina municipal, la pista de pádel y el gimnasio, lo que permitirá una gestión más eficiente de los usuarios y facilitará el acceso a estas instalaciones.

Esta iniciativa supone un paso adelante en la digitalización de los servicios públicos, mejorando la comodidad de los vecinos.

Paralelamente, el ayuntamiento se encuentra ultimando los preparativos de las esperadas fiestas de verano. Además, Villa del Rey ha recibido una excelente noticia con la concesión de los escenarios móviles, una infraestructura que permitirá reforzar la oferta cultural y festiva del municipio.

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Gracias a esta dotación, durante tres jornadas del próximo mes de julio se celebrarán distintos espectáculos y actividades, contribuyendo a dinamizar la vida social y cultural.