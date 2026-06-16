Así quiere Pasarón de la Vera recuperar la esencia de los veranos de toda la vida

Las conversaciones al caer la tarde, las sillas a la puerta de casa, los recuerdos compartidos entre vecinos y la vida en las plazas volverán a cobrar protagonismo este verano en Pasarón de la Vera. La localidad cacereña participará en una nueva edición de Arte en la Calle, el proyecto impulsado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) que utiliza la creación artística como herramienta para fortalecer la convivencia, recuperar tradiciones y reforzar la identidad de los municipios.

Durante el mes de julio, las calles y espacios públicos del municipio verato se convertirán en escenarios de encuentro donde vecinos y vecinas de todas las edades podrán aportar vivencias, fotografías, historias y elementos vinculados a la memoria colectiva local para dar forma a una obra artística creada entre todos.

Recuperar la esencia de los pueblos

La iniciativa se desarrollará junto al colectivo artístico Tia Homes y tendrá como eje central una costumbre profundamente arraigada en la cultura popular extremeña: "tomar el fresco".

Una práctica cotidiana que durante generaciones convirtió calles y plazas en lugares de reunión espontánea donde compartir conversaciones, experiencias y tiempo en comunidad, especialmente durante las noches de verano.

Muro en La Granja. / Tia Homes

Con esta propuesta, los organizadores pretenden reivindicar el valor de esos espacios de convivencia vecinal y reflexionar sobre la importancia de mantener vivos los vínculos comunitarios en una época marcada por los cambios en las formas de relacionarse.

El proyecto busca que los propios habitantes sean los protagonistas del proceso creativo, transformando sus recuerdos y experiencias en una intervención artística que refleje la identidad del municipio.

Un proceso abierto a toda la ciudadanía

La actividad arrancará el próximo 9 de julio con una reunión informativa abierta a la participación vecinal. Posteriormente, los días 22, 23 y 24 de julio tendrán lugar las jornadas de trabajo artístico y creación comunitaria, en las que se recogerán testimonios, materiales e ideas para construir la obra colectiva.

El proceso culminará con una intervención final en el espacio público que permitirá mostrar el resultado de este trabajo colaborativo y dejar una huella visible de la memoria compartida por los habitantes de Pasarón de la Vera.

Desde la organización destacan que no es necesario contar con conocimientos artísticos para participar, ya que el verdadero valor de la iniciativa reside en las aportaciones personales y en la construcción conjunta de una narrativa común sobre el municipio.

Una de las experiencias culturales del verano en La Vera

Pasarón de la Vera compartirá protagonismo en esta edición de Arte en la Calle con las localidades de Villafranca de los Barros y Mirabel. Sin embargo, la propuesta diseñada para el municipio verato aspira a convertirse en una de las experiencias más singulares del verano cultural en la comarca.

La iniciativa pretende ir más allá de la creación artística para convertirse en un ejercicio de recuperación de la memoria colectiva, poniendo en valor las historias cotidianas, las tradiciones y las formas de convivencia que han dado forma a la identidad local a lo largo de los años.

Cultura que sale a la calle

Con proyectos como este, Aupex continúa apostando por una manera diferente de entender la cultura, alejándola de los espacios convencionales y acercándola a la vida diaria de los pueblos.

La propuesta defiende una cultura participativa, donde la ciudadanía no es únicamente espectadora, sino también creadora y protagonista de los procesos artísticos.

En Pasarón de la Vera, ese planteamiento se traducirá este verano en calles llenas de recuerdos, conversaciones y creatividad compartida, recuperando el espíritu de una tradición tan sencilla como valiosa: salir a la puerta de casa para encontrarse con los demás y construir comunidad.