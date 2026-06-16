Trujillo celebra el Corpus Christi con procesión y mesas solidarias de Cáritas
La ciudad cumplió el domingo con una de sus tradiciones religiosas más arraigadas, que este año coincidió también con el Día Nacional de Caridad. Diferentes calles de la ciudad fueron engalanadas para acoger una jornada marcada por la participación vecinal, la presencia de colectivos religiosos y la labor solidaria de Cáritas.
Trujillo celebró este domingo la fiesta del Corpus Christi, que este año coincidió también con el Día Nacional de Caridad. Diferentes calles de la ciudad se engalanaron para recibir a la Custodia que portaba el Santísimo Sacramento. No faltó la participación de colectivos y asociaciones de la ciudad, así como la presencia de Cáritas con sus mesas solidarias.
La jornada comenzó en la iglesia de Santa María La Mayor, donde se celebró la Solemne Misa Mayor presidida por el párroco Juan Carlos Milla y cantada por las hermanas de Porta Coeli. A mediodía comenzó la procesión con el Santísimo bajo palio, que recorrió distintas calles de Trujillo en una mañana de intenso sol.
En la comitiva participaron diversas organizaciones religiosas, niños y niñas que han recibido este año la Primera Comunión, así como representantes municipales. El acompañamiento musical corrió a cargo de la Agrupación Musical del Cristo del Perdón, que puso solemnidad al recorrido.
Durante la procesión se realizaron varias paradas ante los tradicionales monumentos, preparados y adornados por agrupaciones y vecinos. La marcha concluyó en la iglesia de San Francisco, donde se vivieron también momentos de convivencia y fotografías familiares para el recuerdo.
De forma paralela, Cáritas Trujillo conmemoró el Día Nacional de Caridad con la instalación de mesas petitorias en distintos puntos del centro de la ciudad. La iniciativa, coordinada por voluntarias, contó con la colaboración de vecinos y visitantes, especialmente turistas. La jornada permitió así unir tradición, fe y solidaridad en una celebración que volvió a sacar a la calle a numerosos trujillanos y visitantes.
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