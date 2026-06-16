Un vecino de Torrecillas de la Tiesa gana 535.000 euros tras jugar el mismo cupón desde 1997: el nacimiento de su hijo

Hay historias que parecen escritas por el destino. La de un vecino de Torrecillas de la Tiesa es una de ellas. Después de casi tres décadas jugando cada día al mismo número de la ONCE, la suerte por fin llamó a su puerta este lunes con un premio de 535.000 euros.

El afortunado llevaba apostando desde 1997 por el 71.094, una combinación muy especial para él porque coincide con la fecha de nacimiento de su hijo, el 7 de octubre de 1994. Año tras año, mantuvo intacta la tradición sin perder la esperanza. Este 15 de junio, esa constancia obtuvo su recompensa.

El premio fue repartido por Manuel Márquez Moruno, vendedor de la ONCE desde octubre del pasado año y encargado de la ruta de venta en la localidad cacereña. "Era un hombre que llevaba muchísimos años jugando ese mismo número. Desde 1997. Y este lunes, por casualidad, le di yo el premio", relata todavía emocionado.

Una apuesta ligada a un recuerdo familiar

La historia detrás del cupón ganador explica por qué el premiado nunca quiso cambiar de combinación. Aquella cifra estaba vinculada a una fecha marcada para siempre en su calendario: el nacimiento de su hijo. "Desde entonces llevaba jugando al mismo décimo. Y al final ha tenido suerte y le ha tocado", cuenta Márquez todavía emocionado.

La fidelidad tuvo doble recompensa. El vecino adquiría cada día dos cupones de la misma numeración. Uno de ellos fue agraciado con 35.000 euros por las cinco cifras y el segundo, además, incluía la serie premiada con el gran premio de 500.000 euros. La suma de ambos premios elevó la cantidad recibida hasta los 535.000 euros.

La llamada que emocionó al vendedor

Para Manuel Márquez, el premio tiene también un significado especial. No solo porque es el primero de gran cuantía que reparte desde que comenzó a trabajar para la ONCE hace apenas ocho meses, sino por la relación que ha construido con los vecinos del municipio de un millar de habitantes. "Llevo desde octubre vendiendo cupones y es la primera vez que doy un premio", explica.

Horas después de conocerse el resultado, recibió una llamada que difícilmente olvidará. "Por la noche me llamó llorando. Tiene una tienda, un supermercado, y ya sabemos cómo están las cosas. Me llamó felicitándome y luego me dio un abrazo. También vino su mujer y su hijo", recuerda.

La emoción fue compartida por una familia que llevaba casi treinta años esperando que la suerte sonriera a una costumbre convertida ya en tradición.

Más allá de la cuantía económica, Márquez destaca la satisfacción de haber llevado la fortuna a una persona muy apreciada en Torrecillas de la Tiesa. "Estoy muy contento porque es una persona agradable. En el poco tiempo que llevo allí me ha acogido muy bien. Son muy buena gente", asegura.

Más premios en Extremadura

Sin embargo, el Cupón Diario de la ONCE dejó un total de 640.000 euros en premios en Extremadura. La mayor parte correspondió al premio repartido en Torrecillas de la Tiesa, mientras que en Castuera, el vendedor Carlos León Núñez distribuyó otros 105.000 euros gracias a tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Pero más allá de las cifras, la historia que ha emocionado a la comarca es la de un hombre que nunca dejó de confiar en una fecha especial de su vida. Casi tres décadas después, aquella apuesta cotidiana terminó convirtiéndose en un premio que difícilmente olvidará.