Abrao Bidé, el joven que viajó desde Guinea-Bisáu para agradecer a la Diputación de Cáceres: "Ha ayudado al desarrollo de nuestro pueblo"

La cooperación internacional suele medirse en cifras, proyectos o presupuestos. Sin embargo, en ocasiones basta con poner nombre y rostro a quienes la viven para entender su verdadero alcance. Abrao Bidé es uno de ellos. Responsable de proyectos de la organización Soguiba en Guinea-Bisáu, ha viajado por primera vez fuera de su país para explicar en Cáceres cómo la solidaridad extremeña está transformando la vida de miles de mujeres en algunas de las comunidades rurales más vulnerables del país africano.

Su visita forma parte de un programa de trabajo desarrollado en Extremadura por representantes de Soguiba y de la organización local Nodeco, con el objetivo de mostrar los avances logrados gracias al proyecto 'Mindjer horticultora, futuro de nô horta', financiado por la Diputación de Cáceres desde 2018.

"Es una oportunidad para conocer cómo vivís aquí"

Abrao Bidé reconoce que este viaje está siendo una experiencia difícil de olvidar. No solo porque es la primera vez que pisa España, sino porque supone también su primera salida de Guinea-Bisáu. "Venimos a España y es una oportunidad para nosotros de conocer un poco cómo funciona aquí, cómo vosotros vivís aquí", explica durante su estancia en la provincia.

Sus primeras palabras son de agradecimiento hacia quienes hacen posible los proyectos de cooperación. "Quiero agradecer directamente a las personas que nos financian y que contribuyen al desarrollo de nuestro pueblo. También agradecer cómo ha evolucionado nuestro país a través de los proyectos que principalmente la Diputación de Cáceres apoya en Guinea-Bisáu", señala.

Delegación de Soguiba, en el Salón de Plenos de la Diputación. / Diputación de Cáceres

Un agradecimiento que encuentra reflejo en las palabras del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien recibió al equipo de Soguiba y defendió la importancia de la cooperación internacional frente a quienes cuestionan este tipo de inversiones públicas.

"A quienes atacan la cooperación al desarrollo con argumentos vagos, falaces y discriminatorios, aquí están los resultados y los rostros de la cooperación y la solidaridad extremeña", afirmó Morales durante el encuentro institucional.

El impacto de nueve años de trabajo

Los resultados del proyecto respaldan ese mensaje. Tras más de ocho años de trabajo continuado, la iniciativa ha permitido crear 62 asociaciones hortícolas y mantener activas 57 huertas comunitarias, facilitando el acceso a tierras de cultivo a más de 2.600 mujeres de Guinea-Bisáu.

La horticultura se ha convertido en una herramienta para mejorar la seguridad alimentaria, generar ingresos y reforzar la autonomía económica femenina en zonas rurales donde las oportunidades son escasas.

Actualmente, el proyecto desarrolla su novena fase en cinco comunidades del sector de Bigene —N'tchaf, Aquintcha, Bassiral, Massacunda y Lanque— gracias a una aportación de 30.000 euros de la Diputación de Cáceres.

Miguel Ángel Morales, con Abrao Bidé. / Pablo Parra

Además de la formación agrícola, la iniciativa trabaja en otros ámbitos fundamentales como la igualdad de género, el liderazgo femenino y el acceso a la documentación oficial.

En este último apartado, los resultados también son significativos. Según explicó Augusta Blete, técnica de igualdad de Nodeco, ya se ha logrado que 757 personas obtengan documentos de identidad en 15 aldeas, entre ellas más de 400 niñas, facilitando así el acceso a derechos básicos como la educación o la atención sanitaria.

Cáceres, una ciudad que le impresionó

Más allá de las reuniones de trabajo, el viaje ha permitido a Bidé descubrir una realidad muy diferente a la de su país. Y, de hecho, uno de los lugares que más le ha impresionado ha sido el casco histórico de Cáceres.

"La parte antigua es súper bonita. Yo solo veía esas casas en la televisión o en las películas, pero en este viaje he tenido la oportunidad de verlas y sentir la emoción de cómo las estructuras siguen tan fuertes después de tanto tiempo", relata.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

La visita a Extremadura también le ha servido para estrechar lazos y comprender mejor el origen de una ayuda que, aunque nace a miles de kilómetros de distancia, tiene efectos directos en la vida cotidiana de muchas familias guineanas.

Un país humilde y acogedor

Cuando habla de Guinea-Bisáu, Bidé lo hace con orgullo. Describe su tierra como "un país muy humilde y acogedor. Somos muy cariñosos y recibimos a cualquier persona", explica.

Por eso aprovecha la ocasión para lanzar una invitación a los extremeños. "Animo a la gente, a mis amigos y a todas las personas de aquí a que vengan a nuestro país para conocer también nuestra realidad y cómo vivimos allí", señala.

Cooperación para que nadie tenga que marcharse

Durante la visita, la coordinadora de Soguiba en Cáceres, Pilar Milanés, recordó que el objetivo de estos proyectos va mucho más allá de una ayuda puntual. "Es fundamental seguir apoyando proyectos de desarrollo para que el día de mañana muchas personas tengan un futuro asegurado en su tierra y no sea necesario salir de ella para buscarse una vida mejor", defendió.

Una idea que resume perfectamente el espíritu de una cooperación que, lejos de quedarse en estadísticas o memorias técnicas, tiene rostro de mujeres agricultoras, de comunidades rurales que avanzan y de personas como Abrao Bidé, que por primera vez han cruzado fronteras para contar que, a más de 3.000 kilómetros de Cáceres, la solidaridad extremeña está ayudando a cambiar vidas.