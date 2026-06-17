Vela
Aprende a navegar gratis en el embalse de Borbollón el próximo 30 de junio
La iniciativa de la Diputación de Cáceres busca impulsar deportes náuticos poco comunes en el interior peninsular y fomenta el ocio en el medio natural
El embalse de Borbollón, en el término municipal de Santibáñez el Alto, se convertirá el próximo 30 de junio en el escenario de una jornada gratuita de iniciación a la vela dirigida a todas aquellas personas interesadas en conocer este deporte náutico en uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia de Cáceres.
La actividad, denominada 'Aprendiendo Vela en la Provincia de Cáceres', está organizada por la Diputación de Cáceres con la colaboración de la Mancomunidad Integral de Municipios Sierra de Gata y el Club de Vela Barlovento.
La propuesta combina formación teórica y práctica para acercar la navegación a personas sin experiencia previa. Durante la jornada, los participantes aprenderán conceptos básicos relacionados con el montaje de embarcaciones, la interpretación de los vientos y las nociones esenciales para navegar con seguridad.
Práctica
Una vez adquiridos estos conocimientos, los asistentes podrán ponerlos en práctica sobre el agua mediante salidas en embarcaciones por el embalse de Borbollón, uno de los principales espacios acuáticos del norte de Extremadura.
La actividad se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00 horas y contará con un máximo de 37 plazas. Además, la organización habilitará un servicio gratuito de autobús con salida desde Hoyos para facilitar el desplazamiento hasta las instalaciones del Club Barlovento.
Desde la organización recuerdan que los participantes deberán acudir con ropa cómoda adecuada para actividades acuáticas, incluyendo camiseta de manga corta, pantalón de licra o malla, escarpines, chanclas o zuecos, ropa de cambio, protección solar, gorra y agua.
Inscripción
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 24 de junio o hasta completar las plazas disponibles. Las personas interesadas pueden obtener más información y formalizar su inscripción a través del teléfono 927 514 583, en horario de 13.00 a 15.00 horas.
Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres continúa impulsando actividades deportivas y de ocio vinculadas al medio natural, fomentando además el conocimiento y la práctica de disciplinas poco habituales en el interior peninsular, como la vela.
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