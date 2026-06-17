Arroyo de la Luz se convierte en un lienzo gigante con artistas del graffiti de toda España

l muro exterior del campo de fútbol municipal de Arroyo de la Luz dejó de ser durante dos días un cierre perimetral para convertirse en un gran lienzo al aire libre. Allí se celebró Rural Graff, un encuentro dedicado al graffiti y al arte urbano que ha reunido a escritores y muralistas con trayectoria dentro y fuera de Extremadura.

La cita, celebrada los días 13 y 14 de junio, llenó de color este espacio deportivo y lo incorporó a la vida cultural del municipio cacereño. La intervención colectiva ha dejado una nueva imagen en una zona de uso público y, según la organización, pasa a formar parte del patrimonio artístico local.

Nombres del graffiti en el medio rural

Entre los participantes figuraron artistas como Tima, Asier, Sues, Evil, Nakor, procedente de Barcelona, KSE, Blize, RosaBtb y Biggie, además de otros escritores y muralistas que aportaron estilos distintos a una misma superficie. La propuesta buscaba acercar al público un lenguaje artístico asociado históricamente a las ciudades, pero cada vez más presente también en entornos rurales.

La presencia de estos creadores permitió que Arroyo de la Luz se convirtiera durante el fin de semana en punto de encuentro para aficionados, vecinos y curiosos. El resultado fue una intervención coral que mezcla firmas, personajes, formas y colores, y que queda ahora integrada en el paisaje cotidiano del municipio.

La mirada de Jeosm

Uno de los momentos destacados fue la participación del fotógrafo Jeosm, reconocido por su trabajo en fotografía documental, urbana y retrato. Su presencia aportó una lectura visual del encuentro, al inmortalizar tanto el proceso creativo de los artistas como el ambiente vivido durante las dos jornadas.

La fotografía tuvo así un papel complementario dentro del evento: no solo como registro de lo ocurrido, sino también como forma de reforzar la memoria de una intervención efímera en su proceso, pero permanente en el espacio público.

Apoyo institucional y vecinal

El evento contó con la presencia de los concejales Lucio Bejarano, Mariluz Castaño y Julio Delgado, que mostraron su apoyo a la iniciativa cultural. Desde la organización se ha valorado positivamente el desarrollo de la cita y se ha destacado la implicación de artistas, colaboradores, patrocinadores y vecinos.

Rural Graff ha sido organizado por Tattoo Studio, con Manuela Dávila, y el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz. Sus impulsores defienden que el arte urbano puede tener un papel relevante en el medio rural, no solo como expresión artística, sino también como herramienta para dinamizar los municipios y atraer talento.

Cultura contemporánea fuera de las grandes ciudades

La celebración de Rural Graff conecta con una tendencia cada vez más visible en Extremadura: la utilización del espacio público como soporte cultural y como vía para reforzar la identidad de los pueblos. En localidades donde las actividades culturales suelen concentrarse en fiestas, ferias o programación municipal, este tipo de encuentros abre nuevas posibilidades para públicos jóvenes y para creadores vinculados a disciplinas contemporáneas.

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Arroyo de la Luz suma así una intervención artística que permanece más allá del fin de semana. El muro del campo de fútbol municipal queda como testigo de una cita que, según sus organizadores, ha demostrado que el arte urbano también encuentra su lugar en el medio rural extremeño.