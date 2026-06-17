Arroyo de la Luz muestra en JATO su rica artesanía, patrimonio y tradición

Arroyo de la Luz participó un año más en JATO, el Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural, celebrado en Cáceres del 5 al 7 de junio, llevando hasta la capital cacereña una amplia representación de su patrimonio cultural, artesanal, gastronómico y folclórico.

Durante la jornada del domingo, los visitantes pudieron disfrutar de algunas de las principales señas de identidad de Arroyo de la Luz, como la experiencia virtual del Día de la Luz, los talleres de bordado de la Asociación de Bordados y Labores y la degustación de las tradicionales Tortas de la Luz de Dulcería Marisa.

Asimismo, la diseñadora Victoria Casco presentó en la Plaza de San Jorge su colección “ALMA Rural”, que cuenta con la colaboración de las bordadoras arroyanas y que puso en valor la artesanía textil y la identidad rural extremeña.

La música y las tradiciones populares también tuvieron un papel protagonista gracias al pasacalles y actuación del Grupo Folklórico Municipal “El Harriero”, que recorrió algunas de las principales calles y plazas del casco histórico de Cáceres, acercando el folclore de Arroyo de la Luz a vecinos y visitantes.

La artesanía tuvo un papel destacado en JATO con la participación de Artesanía Dragonfly en el Mercado de Artesanía, demostraciones de marroquinería y talleres de alfarería con Alfarería José Pajares y Alfarería Juan José Pajares que permitieron acercar este oficio tradicional tanto a escolares como al público general.

La representación institucional de Arroyo de la Luz estuvo encabezada por el alcalde, Carlos Caro, acompañado por las concejalas Mercedes Pérez, Mariluz Castaño y Mariluz Parra, quienes participaron en las distintas actividades programadas y respaldaron la promoción del municipio durante el encuentro.

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Con esta participación, el municipio volvió a mostrar en JATO la riqueza y diversidad de su patrimonio cultural, sus tradiciones, su gastronomía, su artesanía y su folclore, contribuyendo a difundir el atractivo del municipio y reforzando su papel como referente del medio rural extremeño.