Un centenar de vecinos se concentra en Trujillo para protestar contra la gestión municipal

Cerca de un centenar de vecinos se concentraron el pasado viernes frente al Ayuntamiento de Trujillo en una protesta convocada a través de redes sociales por el perfil de Facebook Salvemos Trujillo. La movilización coincidió a la misma hora con la celebración de la Gala Empresarial que se desarrollaba en la ciudad y tuvo lugar pocos días después del pleno en el que fueron reprobadas la alcaldesa, Inés Rubio, y la concejala de Cultura, Consuelo Soriano.

Durante la concentración, numerosos vecinos expresaron públicamente su malestar por la situación que atraviesa la Trujillo y reclamaron soluciones a distintos problemas que, según denunciaron, afectan al municipio y a sus pedanías.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención del concejal del Grupo No Adscrito, Juan Manuel Mariscal, quien acudió acompañado por la presidenta provincial de Somos Cáceres, Raquel Iglesias. Ante los asistentes que le recobieron con aplausos, Mariscal aseguró que no había sido el convocante de la protesta, aunque reconoció que la movilización reflejaba el descontento ciudadano.

«La ciudadanía está diciendo que esto no funciona; es lo mismo que venimos reclamando en los plenos a la alcaldesa», afirmó el edil, quien descartó la posibilidad de una moción de censura y señaló que la única vía que queda a la oposición es continuar fiscalizando la acción de gobierno hasta la próxima cita electoral.

Durante su intervención, Mariscal animó a los vecinos a organizarse mediante la creación de una asociación vecinal que sirviera como herramienta para canalizar las reivindicaciones ciudadanas. El concejal se comprometió a facilitar asesoramiento técnico y ayuda administrativa para poner en marcha la iniciativa, que, según explicó, debería representar a todos los núcleos del municipio, incluidos Huertas de Ánimas, Belén, Pago de San Clemente, La Barriada y Trujillo.

«Tiene que ser una asociación que nazca de la ciudadanía. Nosotros podemos apoyarla, pero no liderarla», manifestó ante los asistentes, insistiendo en la necesidad de que sean los propios vecinos quienes encabecen el movimiento.

Asimismo, anunció su intención de colaborar en la organización de futuras movilizaciones, esta vez con los permisos correspondientes de la Delegación del Gobierno, para dar continuidad a las protestas y mantener la presión sobre el equipo de gobierno municipal.

Al término de la concentración, varios vecinos propusieron volver a manifestarse el próximo miércoles 1 de julio, fecha en la que está prevista la celebración del siguiente pleno municipal. Los asistentes consideraron que ese sería el momento idóneo para trasladar directamente sus reivindicaciones a la alcaldesa y a los miembros del equipo de gobierno, coincidiendo con su llegada o salida de la sesión plenaria.

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La propuesta fue acogida favorablemente por buena parte de los presentes, que acordaron difundir la convocatoria a través de las redes sociales en los próximos días.