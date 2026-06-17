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Cultura

Jerte se queda sin empresa para construir su futura sala cultural: la licitación queda desierta

Ninguna compañía ha mostrado interés en ejecutar las obras de la futura sala cultural polivalente de Jerte, cuyo presupuesto ascendía a 90.000 euros

Jerte.

Jerte. / Senditur

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Pablo Parra

Cáceres

El Ayuntamiento de Jerte tendrá que buscar una alternativa para sacar adelante la construcción de la futura sala cultural polivalente del municipio después de que ninguna empresa haya presentado oferta para ejecutar las obras previstas en la primera fase del proyecto.

La Alcaldía ha declarado desierta la licitación de este contrato, cuyo presupuesto ascendía a 90.000 euros, tras finalizar el plazo de presentación de propuestas sin que concurriera ninguna empresa interesada.

La actuación contempla la construcción de una nueva infraestructura cultural en la calle Fuente Nueva número 11. Según la memoria del proyecto, el edificio contará con una gran sala cultural polivalente y una zona de servicios con aseos y office, distribuidos en dos módulos comunicados entre sí. Esta primera fase incluía los trabajos de movimiento de tierras, cimentación, saneamiento y estructura.

Financiado por la Diputación

El presupuesto base de licitación se fijó en 74.380 euros más IVA, alcanzando un importe total de 90.000 euros. La financiación procede de una subvención concedida por la Diputación de Cáceres, complementada con fondos municipales.

La licitación fue aprobada mediante decreto de Alcaldía el pasado 25 de mayo y publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 1 de junio. Sin embargo, una vez concluido el plazo habilitado para la presentación de ofertas, ninguna empresa formalizó su candidatura para ejecutar las obras.

Galería | Así son las cerezas del Jerte

Galería | Así son las cerezas del Jerte

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Galería | Así son las cerezas del Jerte / E.P.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha acordado declarar desierto el procedimiento de contratación, amparándose en la Ley de Contratos del Sector Público, que permite adoptar esta decisión cuando no se presentan ofertas admisibles.

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La construcción de esta sala cultural polivalente forma parte de las actuaciones previstas para dotar al municipio de nuevos espacios destinados a actividades culturales, sociales y de convivencia vecinal. Ahora, el consistorio deberá estudiar los siguientes pasos para intentar hacer realidad una infraestructura llamada a convertirse en un nuevo punto de encuentro para los vecinos de Jerte.

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