La Matanza Losareña y el Domingo de los Tiros de Zarza la Mayor, nuevas Fiestas de Interés Turístico Regional en Cáceres

La provincia de Cáceres refuerza su patrimonio festivo y cultural con la incorporación de dos nuevas celebraciones al catálogo de Fiestas de Interés Turístico Regional. El Consejo de Turismo de Extremadura ha aprobado este miércoles la declaración de la Matanza Losareña, en Losar de la Vera, y del Domingo de los Tiros, en Zarza la Mayor, distinciones que reconocen el valor histórico, etnográfico y turístico de ambas tradiciones.

Junto a ellas, el órgano también ha dado luz verde a la declaración de Valdelacalzada en Flor, en la localidad pacense de Valdelacalzada. La concesión definitiva de estos reconocimientos se formalizará próximamente mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La nueva declaración supone un impulso para dos de las celebraciones más representativas del norte y el oeste cacereño, que encuentran en sus raíces populares y en la implicación vecinal algunas de sus principales fortalezas.

Personas participan en la Matanza Losareña. / A la Vera de Gredos

En el caso de Losar de la Vera, la Matanza Losareña se celebra cada segundo sábado de marzo desde el año 2015. Impulsada por el Ayuntamiento, la fiesta nació con el propósito de recuperar y divulgar las tradiciones vinculadas a la matanza tradicional y a la vida rural extremeña, convirtiéndose con el paso de los años en una cita de referencia dentro de la comarca de La Vera.

El Consejo de Turismo ha valorado especialmente su capacidad para mantener vivas costumbres heredadas de generaciones anteriores, así como el importante papel desempeñado por asociaciones y vecinos en la organización del evento. La programación incluye talleres infantiles, degustaciones gastronómicas y actuaciones folclóricas que atraen a una media de 2.500 personas en cada edición.

El Domingo de los Tiros, reconocido también

Más antigua aún es la tradición reconocida en Zarza la Mayor. El Domingo de los Tiros, que se celebra cada Domingo de Resurrección desde el siglo XVIII, constituye una de las manifestaciones festivas más singulares de la provincia de Cáceres. Su identidad se construye en torno a la combinación de elementos religiosos y populares, con la procesión, los bailes tradicionales, el uso del traje regional y las características salvas de escopeta que marcan el momento más emblemático de la jornada.

Según la tradición popular, el origen de esta costumbre se remonta al permiso que los hombres recibían para salir a cazar una vez concluida la Cuaresma. A su regreso al pueblo, coincidían con el encuentro de las imágenes de Jesús Rescatado y la Virgen del Castillo y disparaban sus escopetas al aire en señal de júbilo y respeto. Con el tiempo, aquel gesto espontáneo acabó transformándose en el símbolo más reconocible de la celebración.

FOTOGALERÍA | El municipio cacereño de Zarza la Mayor se vuelca con el Domingo de los Tiros /

Aunque el protagonismo recae en las dos localidades cacereñas, el Consejo de Turismo también ha aprobado la declaración de Valdelacalzada en Flor. Esta fiesta convierte cada primavera la localidad pacense en un gran escaparate natural gracias a la floración de sus frutales, combinando paisaje, actividad agrícola y propuestas culturales y turísticas para todos los públicos.

Calendario cultural de mayor valor

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha destacado el papel que desempeñan este tipo de celebraciones en el desarrollo de los municipios extremeños. En su opinión, las fiestas de interés turístico actúan como "palancas de dinamización local", al atraer visitantes, favorecer una mayor estancia en los destinos y aumentar el consumo de productos y servicios de proximidad.

Con estas nuevas incorporaciones, la provincia de Cáceres continúa ampliando el número de celebraciones reconocidas oficialmente por su atractivo turístico y su capacidad para preservar la memoria colectiva de los pueblos. Desde la recreación de antiguas costumbres rurales en La Vera hasta una tradición centenaria ligada a la Pascua en la raya cacereña, Losar de la Vera y Zarza la Mayor ven reforzada ahora la proyección de unas fiestas que forman parte de la identidad cultural de sus vecinos y del patrimonio festivo de Extremadura.