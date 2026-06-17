El Salugral, 20 años de aguas mineromedicinales y naturaleza en el corazón del Valle del Ambroz

El Balneario El Salugral, ubicado en el Valle del Ambroz, cumple este año dos décadas de actividad convertido en uno de los principales complejos de turismo termal de Extremadura. El establecimiento celebrará el próximo jueves 18 de junio un acto institucional para conmemorar sus 20 años de trayectoria, un periodo en el que ha consolidado su presencia dentro de la oferta regional de salud, bienestar y naturaleza.

El complejo abrió sus puertas el 15 de mayo de 2006 en un enclave situado junto a Hervás y rodeado por extensas masas de castaños, uno de los elementos paisajísticos más característicos del norte de la provincia de Cáceres. Desde entonces, miles de visitantes han pasado por sus instalaciones atraídos por las propiedades de sus aguas mineromedicinales y por una oferta centrada en el descanso y el turismo de bienestar.

Durante estos veinte años, El Salugral ha evolucionado paralelamente al crecimiento del turismo termal en Extremadura, un segmento que ha ganado protagonismo dentro de la estrategia regional de diversificación turística. Además de su actividad vinculada a la salud, el complejo ha contribuido a la generación de empleo y al movimiento económico en una comarca marcada por el turismo rural y de naturaleza.

La empresa promotora, Termahostour S.L., destaca que la apuesta por la mejora de las instalaciones y la adaptación a las nuevas demandas del sector ha sido una constante desde su apertura. En este tiempo, el establecimiento ha ampliado servicios y ha reforzado su posicionamiento como uno de los referentes regionales en turismo de bienestar.

Acto conmemorativo

Para conmemorar este aniversario, el resort acogerá este jueves un acto institucional en sus instalaciones. Está prevista la asistencia de representantes de distintas administraciones, empresarios y profesionales del sector turístico.

Entre los participantes figuran el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos.

La jornada servirá para repasar la evolución del complejo desde su inauguración y analizar el papel que el turismo termal desempeña actualmente en la economía regional, especialmente en territorios rurales como el Valle del Ambroz.

Un sector en crecimiento

El aniversario de El Salugral coincide con un momento de consolidación del turismo de salud y bienestar en España, una modalidad que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años y que encuentra en Extremadura uno de sus principales focos gracias a la presencia de balnearios históricos y recursos naturales vinculados al agua.

En este contexto, el complejo del Valle del Ambroz alcanza sus veinte años de actividad manteniendo una oferta especializada que combina tratamientos termales, alojamiento y actividades ligadas al entorno natural de una de las comarcas con mayor atractivo paisajístico de la provincia de Cáceres.