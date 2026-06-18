Unas 30 cuadrillas tomarán Malpartida de Plasencia en sus concursos de albañilería

Malpartida de Plasencia volverá a mirar este sábado a uno de los oficios que más han marcado su historia. El paseo de la Diputación acogerá de nuevo el XXXIX Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato y el segundo certamen femenino, convirtiendo así este municipio del norte de Cáceres en "el epicentro y la capital nacional del sector", en palabras de su alcalde, Raúl Barrado.

La cita llega en un momento de buenas perspectivas para la construcción, según los organizadores, pero también de preocupación por la falta de mano de obra y de relevo generacional. El programa arrancará a primera hora con migas extremeñas y, a continuación, comenzará el trabajo de las aproximadamente 30 cuadrillas participantes.

Veintidós cuadrillas masculinas y seis femeninas

Según los datos del alcalde, de momento, hay inscritas 22 cuadrillas en el certamen principal, aunque confía en que la cifra pueda elevarse hasta 25 o 26. A ellas se suman las seis parejas apuntadas al concurso femenino.

Respecto a los premios, el concurso hispano-luso mantiene una dotación económica que lo sitúa entre las citas más atractivas para los profesionales. La cuadrilla ganadora recibirá 4.000 euros, mientras que la segunda clasificada obtendrá 2.500 euros. El tercer premio será de 1.000 euros, el cuarto de 500 y el quinto de 250. El resto de participantes recibirá 160 euros.

Presentación de los concursos de albañilería de Malpartida de Plasencia. / Toni Gudiel

La prueba comenzará a las 8.30 horas, después del reparto de migas previsto desde las 8.00. La arquitecta Claudia Vivas Martín ha realizado el diseño de la prueba de esta edición, que tendrán que reproducir las cuadrillas.

Barrado ha destacado la trayectoria de la arquitecta, sus diseños, exposiciones e instalaciones artísticas, así como su formación en Valladolid, donde obtuvo premio extraordinario de carrera. También ha señalado que trabaja en Acciona desde 2018; ha desarrollado parte de su carrera en Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos y, actualmente, desempeña responsabilidades en Madrid y en la coordinación de proyectos en Estados Unidos.

También el presidente de la Federación de la Construcción Pymecon, Juan Manzano, ha resaltado la labor de la arquitecta.

El concurso femenino consolida su espacio

Por lo que respecta al II Concurso Nacional de Albañilería Femenino, el año pasado participaron cinco cuadrillas y este año ya hay seis inscritas, según ha explicado Manzano.

El certamen cuenta con un primer premio de 1.000 euros y trofeo; un segundo de 750 euros y trofeo; un tercero de 300 euros y trofeo; un cuarto de 200 euros y trofeo y un quinto de 160 euros y regalo. El resto de parejas participantes recibirá un accésit de 160 euros y la arquitecta redactora de esta prueba será Laura Baquero.

Barrado ha defendido que el concurso femenino es también una respuesta a la falta de mano de obra y una forma de visibilizar la incorporación de mujeres a un oficio tradicionalmente masculinizado. Para el alcalde, esta segunda edición supone "un orgullo" para Malpartida de Plasencia.

Las imágenes del XXXVII Concurso Nacional de Albañilería Chinato /

Ismael Clemente, premio honorífico y ponencia

La jornada incorporará también la entrega del premio honorífico de la Fundación Pymecon al CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, que además ofrecerá una ponencia sobre proyectos tractores. Manzano ha destacado su trayectoria empresarial, actualmente relacionada con los centros de datos en Extremadura, y su vinculación familiar con Malpartida de Plasencia.

Su ponencia será a las 11.30 horas en la caseta municipal, situada en la avenida Diputación número 1. Además, para dar más contenido a la actividad, no solo se podrá ver a las cuadrillas trabajando, sino que se han programado talleres, exposición de maquinaria, la participación de los centros de innovación, un caricaturista y una comida de hermandad, según ha indicado el alcalde chinato.

La falta de mano de obra, el gran desafío

La presentación de los concursos ha servido también para abordar la situación del sector. Luis Fernando García Nicolás, Vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, ha destacado que se trata del concurso con mayor participación del sector de la construcción en la provincia y ha subrayado su efecto como motor económico para Malpartida de Plasencia.

García Nicolás ha señalado que la construcción atraviesa actualmente un buen momento económico, aunque arrastra problemas de fondo, entre ellos la falta de mano de obra. Ha atribuido esa carencia, en parte, a la "baja aceptación social" del sector y ha defendido la necesidad de impulsar el relevo generacional.

El representante provincial ha recordado además el convenio de la Diputación de Cáceres con la Fundación Laboral de la Construcción y ha insistido en que se trata de un sector "importantísimo" para la provincia y para el país. En su opinión, las administraciones y las empresas deben ir de la mano para dar viabilidad al tejido empresarial de la construcción.

Pymecon pide hacer crecer el concurso

Por su parte, Juan Manzano ha calificado el certamen como "el más importante de España" en su ámbito y ha defendido que no solo debe mantenerse, sino hacerse "cada vez más grande".

Manzano ha situado el origen de la tradición albañil del municipio en los años 60, coincidiendo con la construcción del salto de Torrejón. Según ha explicado, Malpartida llegó a contar hacia 1980 con más de 20 empresas contratistas y más de 700 profesionales vinculados a la construcción. La crisis de 2008, sin embargo, marcó un punto de inflexión y el relevo generacional dejó de estar garantizado. Hoy, ha indicado, puede haber "entre 15 y 20 albañiles en el municipio, no más".

Para el presidente de Pymecon, el concurso es una herramienta para dignificar el oficio y recordar su peso histórico en la economía local. También ha advertido de que Extremadura cuenta con buenas perspectivas en construcción, especialmente vinculadas a vivienda, siempre que sea capaz de resolver el déficit de profesionales.

Industrialización y formación

En este sentido, Manzano considera que la FP dual no está dando todos los resultados que el sector necesita a medio y largo plazo. Entre las posibles soluciones, ha mencionado la"importación de mano de obra" para ser formada y la industrialización de la construcción, una vía que cada vez gana más peso ante la dificultad para encontrar profesionales cualificados.

El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia ha agradecido la colaboración de la Diputación de Cáceres, Pymecon y la Junta de Extremadura, aunque Barrado ha expresado su deseo de que la administración regional incremente su aportación en próximas ediciones. El ayuntamiento, Pymecon y la Diputación han invitado a vecinos y visitantes a acercarse durante la mañana para ver unos concursos que realzan como ningunos el oficio y el trabajo artesanal aplicado a la construcción.