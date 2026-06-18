Trayectoria
AD Sierra del Algibe, en Aliseda, se consolida en la Primera División Extremeña
El crecimiento del club no es fruto de la casualidad, sino de una labor y trabajo en colectivo destacando en varias competiciones
N. A.
El fútbol sala extremeño tiene un claro protagonista en la provincia de Cáceres. La AD Sierra del Algibe, club insignia de la localidad de Aliseda, continúa quemando etapas a pasos agigantados y consolidándose como uno de los proyectos más serios y competitivos de la Primera División Extremeña de Fútbol Sala (Grupo2).
El crecimiento del club no es fruto de la casualidad, sino del trabajo colectivo. Trofeo Diputación de Cáceres: El equipo completó un excelso torneo, plantándose en la gran final y proclamándose subcampeones, un logro que pone en valor el nivel de la plantilla. Play-off de ascenso a Tercera División: La gran regularidad les permitió acceder a las eliminatorias por el ascenso, quedándose a las puertas de la categoría nacional.
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