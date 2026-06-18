Alojamientos
Arroyo de la Luz amplía su oferta turística con los nuevos apartamentos 'Los Pontones'
Este nuevo proyecto está impulsado por la empresaria local Maxi Niso y permite ampliar la oferta de plazas hasta 200 en el municipio
Arroyo de la Luz continúa creciendo como destino turístico con la apertura de los nuevos apartamentos turísticos “Los Pontones”, un proyecto impulsado por la empresaria local Maxi Niso, que viene a reforzar la oferta de alojamiento de la localidad, superando ya las 200 plazas turísticas.
El alcalde, Carlos Caro, junto a la concejala de Educación, Mercedes Pérez, visitaron las nuevas instalaciones acompañados de su promotora, Maxi Niso y su marido, Luis Javato.
El complejo cuenta con 3 apartamentos individuales, totalmente nuevos, modernos y confortables, con capacidad para alojar a 14 personas y reconocidos con el distintivo de '2 llaves', ubicados en la C/ Regajal, 12, una zona muy bien comunicada, cercana a supermercado, farmacia, estación de autobuses, centro de salud, bares y restaurantes.
Durante la visita, el alcalde destacó “la importante labor y el esfuerzo que realizan nuestros empresarios y autónomos, cuya iniciativa privada repercute positivamente en el turismo, el desarrollo y el progreso de nuestro pueblo”. Asimismo, reiteró el compromiso del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz de seguir apoyando todos aquellos proyectos que contribuyan al crecimiento de la localidad.
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