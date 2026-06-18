El Ayuntamiento de Calzadilla pide retirar las alpacas de las parcelas de labor antes del 30 de junio

El Ayuntamiento de Calzadilla ha informado a los adjudicatarios de las partes de labor, también conocidas como propios, de que deberán proceder a la retirada de las alpacas almacenadas en las parcelas antes del próximo 30 de junio.

Según ha comunicado el Consistorio, esta medida es necesaria para permitir posteriormente la entrada del ganado y garantizar el correcto aprovechamiento del rastrojo una vez finalizadas las labores agrícolas.

Desde el Ayuntamiento se ha solicitado la colaboración de todos los adjudicatarios con el objetivo de facilitar la organización de los terrenos y asegurar el buen uso de las parcelas durante las próximas semanas.

¿Qué son las alpacas?

Las alpacas son grandes paquetes compactados de paja, heno u otros restos vegetales procedentes de la cosecha. Suelen elaborarse mediante maquinaria agrícola especializada que recoge y prensa el material para facilitar su almacenamiento, transporte y conservación.

Dependiendo de la maquinaria utilizada, pueden tener forma rectangular o cilíndrica y alcanzar varios cientos de kilos de peso.

Un recurso para la alimentación y el manejo del ganado

Las alpacas tienen múltiples usos en el ámbito agrícola y ganadero. Cuando están elaboradas con heno o forraje, se emplean principalmente para la alimentación del ganado. En el caso de las alpacas de paja, su destino más habitual es servir como cama para animales en explotaciones ganaderas o como material de aprovechamiento agrícola.

La retirada de estas alpacas permite liberar las parcelas para que el ganado pueda acceder a los rastrojos, es decir, a los restos de cultivos que permanecen en el terreno tras la cosecha y que constituyen una fuente de alimento para los animales.

Por ello, el Ayuntamiento de Calzadilla recuerda a los adjudicatarios la importancia de cumplir con el plazo establecido y retirar las alpacas antes del 30 de junio para favorecer el correcto aprovechamiento de los terrenos agrícolas y ganaderos del municipio.