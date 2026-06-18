La Diputación de Cáceres aprueba 20 millones de euros del Plan extraordinario para los ayuntamientos

La Diputación de Cáceres ha aprobado, recientemente, en pleno extraordinario, el Plan Extraordinario que destina un total de 19.998.387 euros a municipios y entidades locales menores de la provincia. Un plan que ya presentó el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, y que es, según sus palabras, “el más ambicioso impulsado por esta institución hasta la fecha”.

El vicepresidente de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha recordado que este plan permite a los ayuntamientos decidir a qué destinar la partida que les corresponde, una cantidad que parte de un fijo, en función del tamaño del municipio, y de un variable por habitante.

Tras presentar cada entidad local el destino, el pleno aprueba ahora el Plan, en el que se observa que la mayor cantidad va a ir destinada, en función de lo solicitado, a pavimentación de vías públicas, con 7,5 millones de euros, seguido de gasto corriente, con algo más de 4 millones de euros -un destino que, hay que recordar, no puede recibir más del 35% del total de la subvención-.

En tercer lugar, las entidades locales han optado por instalaciones deportivas, 1,9 millones, seguidas, por este orden, de gestión del patrimonio, 1,5 millones; parques y jardines, 923.439 €; redes de abastecimiento, 902.418 €; caminos vecinales, 871.527 €; alumbrado público, 695.712 €; residencias de mayores y otros servicios sociales, 423.838 €; ordenación de tráfico y estacionamiento, 354.770 €; redes de saneamiento, 352.867 €; vivienda, 115.012 €; medio ambiente, 96.566 €; estructuras agropecuarias, 65.344 €; gestión de residuos sólidos urbanos., 44.720 €, y protección civil 44.450 €.

Entre estos destinos, García Nicolás ha destacado, como novedoso, el que va a obras en viviendas, con el fin de ponerlas, posteriormente, en alquiler, un modo de facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural.

Además, ha manifestado su satisfacción “por haber conseguido poner en marcha este plan en tiempo récord”, con lo que supone para la ciudadanía, porque “contribuimos a que los ayuntamientos puedan finalizar proyectos ya comenzados importantes para la gente”.

Por su parte, el presidente ha querido reconocer, por un lado, la labor de los trabajadores y trabajadoras de la diputación y, por otro, la implicación también de los ayuntamientos, “su rapidez y disposición para poder traerlo lo antes posible al pleno”.

Devolver la voz con IA

Un segundo y último punto de este pleno extraordinario, que también ha salido adelante, ha sido la subvención nominativa a la Fundación Primera Fila, de 50.000 euros, para apoyar el proyecto “3VA: Empoderamiento, Voz y Autonomía”, con el que se trabaja con la Inteligencia Artificial para devolver la voz a personas con discapacidad motora severa, como con parálisis cerebral, ELA o ictus.

Tal como ha expuesto la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, “gracias a este sistema basado en software abierto e IA local en el propio dispositivo algunas personas ya han logrado comunicarse con voz propia, humana y reconocible, expresar emociones, recuerdos o decisiones cotidianas”.

“3VA”, proyecto pionero creado en Extremadura, se diseña como una solución de bajo coste, con filosofía de código abierto y preparada para ser replicada en centros sanitarios y de rehabilitación de toda España.

Así, con la contribución de la diputación cacereña, junto con la de la Diputación de Badajoz y del Ayuntamiento de Mérida, ha recordado Martín, destacando la importancia de la colaboración institucional, se avanzará en dos objetivos, “un bloque clínico, por un lado, en el que contaremos -ha explicado la diputada- con personal clínico, logopeda, fisioterapeuta, coordinador y director del proyecto, y otro bloque de formación, asesoría externa, fondo de apoyo a familias, formación a profesionales, proporcionando material accesible para usuarios y familias”.

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Por último, ha incidido en que “este proyecto, pionero, nacido en Extremadura, ha obtenido el tercer premio mundial del Google Iberia, entre más de 600 proyectos de 47 países, por lo que Diputación de Cáceres, cómo no, tiene que estar, tiene que colaborar, porque lo que queremos es que haya una igualdad real entre todas las personas”.