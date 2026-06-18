La Diputación de Cáceres impulsa la presencia de 14 Destinos Turísticos Inteligentes en un encuentro de 'Gestores'

La Diputación de Cáceres participa con representantes de los 14 destinos turísticos integrados en la Red DTI Provincia de Cáceres en el VIII Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), que se está celebrando estos días en Vitoria-Gasteiz y que organiza la Secretaría de Estado de Turismo, a través de SEGITTUR, en coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.

Con esta iniciativa, bajo el título “Personas que hacen destinos. La inteligencia que transforma el turismo”, la institución provincial se da cita en uno de los principales foros nacionales dedicados a la planificación, la gestión y la innovación turística, reafirmando su compromiso con el impulso de un modelo turístico más sostenible, innovador, competitivo y conectado con el territorio.

Este encuentro cuenta con la asistencia de representantes del Valle del Jerte, La Vera, Valle del Ambroz, Trasierra-Tierras de Granadilla, Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Alagón, Sierra de Montánchez-Tamuja, Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, Miajadas-Trujillo, Tajo-Salor-Almonte y Campo Arañuelo.

Prácticamente, la totalidad de los destinos integrados en la Red DTI Provincia de Cáceres cuentan ya con el distintivo de Destino Turístico Inteligente concedido por la Secretaría de Estado de Turismo, mientras que Campo Arañuelo iniciará próximamente su proceso de adhesión a la red.

Este encuentro reúne a más de 185 profesionales, responsables públicos y equipos técnicos de toda España, en una cita que permite el intercambio de experiencias y facilita el acceso a herramientas que contribuyen a mejorar la competitividad de los destinos turísticos.

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Durante estos días, los representantes de las comarcas participan en ponencias e interactúan en debates y foros que ponen en valor la sostenibilidad turística, la gobernanza, la innovación pública, la inteligencia artificial aplicada al turismo o el desarrollo de la Plataforma Inteligente de Destinos, entre otros.