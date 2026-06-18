Extremadura exporta conocimiento a América Latina: 19 voluntarios participarán en la XX edición del programa de Felcode

La cooperación extremeña volverá a cruzar el Atlántico un año más. Un total de 19 profesionales han sido seleccionados para participar en la XX edición del Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional para el Desarrollo, una iniciativa impulsada por el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) que permite compartir conocimiento y experiencia con administraciones públicas de América Latina.

La presentación oficial de los participantes tuvo lugar este jueves en un taller celebrado con la presencia del presidente de Felcode y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el vicepresidente tercero de Felcode y diputado de Políticas Sociales y Cooperación Internacional al Desarrollo de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; y el gerente de la entidad, Antonio Fuentes.

El programa, consolidado tras dos décadas de trayectoria, promueve el intercambio de conocimientos entre profesionales del ámbito local extremeño y gobiernos municipales de países latinoamericanos, contribuyendo al fortalecimiento institucional, la mejora de los servicios públicos y el desarrollo sostenible de los territorios participantes.

Durante el acto, Morales agradeció el compromiso de las personas seleccionadas y destacó el papel que desempeñan como representantes de los valores de solidaridad y cooperación de Extremadura.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

"Estáis poniendo en valor a Extremadura, al Fondo Extremeño y a todo el mundo municipal. Sois una parte fundamental de este proyecto y lo hacéis desde el compromiso y la solidaridad, renunciando incluso a vuestro tiempo personal para compartir conocimientos y contribuir al desarrollo de otros territorios", señaló.

El presidente de Felcode calificó esta labor como "encomiable en un mundo tan deshumanizado y complejo" y quiso poner en valor, además, la elevada presencia femenina entre las personas seleccionadas para esta edición.

Destinos en seis países latinoamericanos

Los cooperantes desarrollarán sus asistencias técnicas a lo largo de 2027 en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay. Durante un periodo de cuatro semanas, prestarán asesoramiento especializado en ámbitos tan diversos como el turismo, el fortalecimiento institucional, la protección del medio ambiente, el desarrollo productivo o la gestión de servicios públicos municipales.

El objetivo es contribuir a mejorar las capacidades de las administraciones locales de estos países a través de la transferencia de conocimientos y experiencias adquiridas en Extremadura.

Compartir conocimientos y aprender de otras realidades

Entre las participantes seleccionadas se encuentra María del Pilar Casillas, que viajará a El Salvador para colaborar en el diseño de una ruta turística vinculada al mundo del café. No será su primera experiencia en el programa. Casillas ya participó anteriormente en proyectos desarrollados en Paraguay y República Dominicana, experiencias que recuerda de manera muy positiva.

"Mis experiencias anteriores han sido fabulosas. He regresado con amistades, aprendizajes y proyectos muy interesantes. Además de aportar mi visión sobre el desarrollo turístico, siempre vuelvo con nuevas ideas y experiencias que enriquecen mi trabajo profesional", explicó.

P. P.

Por su parte, Álvaro Trinidad González afrontará su primera participación en la iniciativa. Su destino será Bolivia, donde colaborará en la dinamización del Museo de Santa Cruz de la Sierra mediante proyectos audiovisuales y acciones de promoción cultural.

"Mi propósito es ayudar a que el museo llegue a un público más amplio, creando recursos audiovisuales, archivos fotográficos y contenidos que permitan poner en valor las tradiciones y la historia de la comunidad", explicó. El voluntario confía además en que la experiencia le permita crecer tanto profesional como personalmente.

Veinte años de cooperación municipalista

El Programa de Voluntarios Expertos cumple este año dos décadas de trayectoria convertido en una de las iniciativas de cooperación técnica municipalista más destacadas de España.

Desde su puesta en marcha, más de 300 profesionales del ámbito local han participado en proyectos desarrollados en distintos países de América Latina, llevando su experiencia a municipios y administraciones públicas que buscan mejorar su gestión y sus servicios.

Imagen de la reunión de Felcode. / Diputación de Cáceres

Además del impacto directo en los territorios de destino, el programa ha permitido acercar la cooperación internacional a técnicos y profesionales extremeños, fomentando una mayor sensibilización sobre las realidades sociales y económicas de otros países.

Con motivo de este vigésimo aniversario, Felcode prepara para el próximo otoño un encuentro con todas las personas que han formado parte de esta iniciativa a lo largo de estos veinte años, una cita que servirá para poner en valor el legado de un programa que ha convertido el conocimiento local en una herramienta de transformación global.