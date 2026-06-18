¿Te gusta el gazpacho? Malpartida prepara degustaciones y cocina en directo este fin de semana

El gazpacho será el gran protagonista de la programación de Malpartida de Cáceres como Ciudad Gastronómica Extremeña durante el mes de junio. La localidad dedicará varias actividades a este plato tradicional, con propuestas gastronómicas en establecimientos hosteleros y una conferencia especializada que pondrá en valor su historia y arraigo cultural.

Durante este fin de semana y el del 27 y 28 de junio, varios negocios del municipio ofrecerán versiones especiales de este popular plato. El Mesoncito Los Arcos servirá gazpacho de huevo frito, mientras que el Hotel Los Barruecos apostará por un gazpacho de frutos rojos con tartar de melón y jamón. Por su parte, el Asador Los Barruecos incluirá en su oferta gazpacho andaluz y salmorejo.

Una conferencia para reivindicar la tradición del gazpacho

La programación tendrá uno de sus momentos destacados este sábado en el Centro de Vías Pecuarias, donde se celebrará la conferencia 'La tradición gastronómica del gazpacho', impartida por Francisco Romero, jefe de cocina del Parador Nacional de Cáceres.

Cartel de la conferencia. / Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

La actividad contará además con la participación de Emilia Redondo y Paqui Mogollón, ganadoras de los concursos de gazpachos de los años 2025 y 2026, respectivamente. Ambas realizarán elaboraciones en directo, demostraciones de recetas tradicionales y una degustación abierta a los asistentes.

Impulso a la gastronomía local

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha destacado que el reconocimiento como Ciudad Gastronómica Extremeña busca promocionar la gastronomía local, dinamizar el sector hostelero y poner en valor las tradiciones culinarias del municipio.

Según ha señalado, esta iniciativa pretende ofrecer tanto a vecinos como a visitantes una experiencia que combine raíces, cultura y sabor, utilizando la cocina tradicional como una herramienta de promoción turística y económica.

Un plato ligado al campo y a la cultura popular

El gazpacho cuenta con una larga tradición en las zonas rurales del sur de España. Durante generaciones ha sido un alimento fundamental para los trabajadores del campo gracias a sus propiedades refrescantes e hidratantes, además de su bajo coste y la facilidad para adaptarse a los ingredientes disponibles en cada hogar.

Su versatilidad ha permitido que existan numerosas variantes, convirtiéndolo en una de las recetas más representativas de la cocina popular española.

La tradición de los gazpachos en Malpartida

En Malpartida de Cáceres ha existido históricamente una rica tradición vinculada a la elaboración de gazpachos, con recetas que iban mucho más allá de las versiones frías que hoy son más conocidas.

Mes del gazpacho de Malpartida de Cáceres. / Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

De hecho, hasta hace pocas décadas era habitual consumir también gazpachos durante los meses de invierno. Entre ellos destacaban los conocidos gazpachos de matanza, servidos templados y elaborados con distintos ingredientes según la época y los recursos disponibles.

Las recetas tradicionales incluían gazpachos de hígado, magro de cerdo, perdiz, conejo, gallina, tencas, espárragos, poleos con patatas y huevo o habas, entre otros muchos ejemplos que forman parte del patrimonio gastronómico local.

Con esta programación, Malpartida de Cáceres busca recuperar y difundir una de las señas de identidad de su cocina tradicional, reivindicando el valor cultural e histórico de un plato que ha acompañado durante siglos la vida cotidiana de sus vecinos.