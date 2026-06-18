Suceso
El incendio de un camión de troncos obliga a cortar la A-5 en Cáceres y desviar el tráfico, ya reestablecido
El suceso en la autovía A-5 a la altura del kilómetro 250-251 ha obligado a desviar el tráfico y moviliza a bomberos y bomberos auxiliares
Un incendio declarado este jueves en un camión de gran tonelaje cargado de troncos de madera ha obligado a cortar la autovía A-5 a la altura de la provincia de Cáceres, provocando importantes afecciones al tráfico y movilizando a efectivos del Servicio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios (Sepei).
El aviso se recibió alrededor de las 15.00 horas, cuando varios conductores alertaron de que un vehículo pesado estaba ardiendo en la autovía, en sentido Badajoz, a la altura del punto kilométrico 250-251. Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos y bomberos auxiliares del parque de Trujillo.
La madera, material combustible
Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el fuego se originó en el camión, que transportaba una carga de troncos de madera, un material altamente combustible que complicó las labores de extinción. Las llamas llegaron además a propagarse al pasto situado junto a la vía, lo que obligó a actuar con rapidez para evitar una mayor extensión del incendio.
Como consecuencia del suceso, la autovía A-5 ha tenido que ser cortada al tráfico en este tramo, pero a esta hora la circulación ya se encuentra abierta con total normalidad.
Los efectivos desplazados han trabajado tanto en la extinción definitiva de posibles focos como en las labores necesarias para retirar el camión y restablecer la normalidad en la circulación lo antes posible.
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