Losar de la Vera y Zarza la Mayor celebran la declaración de sus fiestas como Interés Turístico Regional: "Es una gran alegría"

La declaración de la Matanza Losareña y del Domingo de los Tiros como Fiestas de Interés Turístico Regional ha sido recibida con una mezcla de orgullo, emoción y agradecimiento en Losar de la Vera y Zarza la Mayor. Aunque se trata de celebraciones muy diferentes, los alcaldes de ambas localidades coinciden en señalar que el reconocimiento premia años de trabajo colectivo y el compromiso de generaciones enteras por mantener vivas unas tradiciones que forman parte de la identidad de sus pueblos.

El Consejo de Turismo de Extremadura aprobó esta semana la incorporación de ambas festividades al catálogo regional de fiestas de interés turístico, una distinción que reconoce su valor histórico, etnográfico y cultural.

"Ya era hora de que se reconociera"

En Zarza la Mayor, la noticia fue recibida con una enorme satisfacción. El alcalde, Félix Bayón, asegura que el reconocimiento era una aspiración perseguida desde hacía mucho tiempo por todo el municipio.

"Lo pensamos como pueblo, porque para eso estamos todos unidos en este proyecto. Es algo que ya era hora que se nos reconociese", afirma.

Bayón destaca que el Domingo de los Tiros es una celebración que moviliza a toda la localidad cada Domingo de Resurrección. "Todo el mundo ese día lo vive con una gran ilusión y pone de su parte todo lo que puede y lo que tiene para que salga lo mejor posible", señala.

FOTOGALERÍA | El municipio cacereño de Zarza la Mayor se vuelca con el Domingo de los Tiros /

Para el regidor, la declaración supone sobre todo un reconocimiento al esfuerzo acumulado durante décadas por cientos de personas. "Pone en valor más si cabe esta tradición que combina lo religioso con lo festivo, pero también el empeño de tantas y tantas personas, algunas que siguen aquí y otras que, por desgracia, ya no están. Gracias a ellas esta fiesta se ha ido consolidando y cada año va a más".

La emoción todavía es palpable en el municipio. "Estamos súper agradecidos. Es una gran alegría para todo el pueblo", resume.

Una fiesta construida por todo un pueblo

Un sentimiento muy parecido se vive en Losar de la Vera, donde la Matanza Losareña ha conseguido convertirse en apenas una década en una de las citas más multitudinarias de la comarca. Su alcalde, Antonio Sánchez, considera que la declaración supone un "espaldarazo" al trabajo desarrollado desde que la fiesta comenzó a celebrarse en 2015.

"Estamos encantados porque es un reconocimiento a los años que llevamos trabajando. Lo más importante es que se hace con una participación masiva de toda la población", explica.

Según detalla, la implicación vecinal es una de las principales señas de identidad de la celebración. Asociaciones, voluntarios y vecinos participan en todas las fases de la matanza tradicional, desde el sacrificio y despiece de los cerdos hasta la elaboración de embutidos o la preparación de las comidas populares.

"Aquí trabaja todo el mundo. Participan asociaciones de hombres y mujeres, grupos folclóricos y muchísimas personas que colaboran de forma voluntaria", afirma.

La cita reúne cada año a miles de visitantes. "Batimos récord de asistencia prácticamente en cada edición y para todos los que trabajan en la fiesta es una muestra de orgullo y satisfacción conseguir un galardón como este".

Más prestigio que beneficios económicos

Tanto en Losar de la Vera como en Zarza la Mayor coinciden en que el principal valor de la declaración no es económico, sino simbólico. Sánchez reconoce que el distintivo puede abrir la puerta a futuras ayudas, pero considera que lo más importante es el prestigio que aporta. "Poder poner en los carteles, en la publicidad o en las cuñas de radio que la Matanza Losareña es Fiesta de Interés Turístico Regional de Extremadura es lo que realmente tiene valor".

Una idea similar comparte Bayón, quien entiende el reconocimiento como una forma de reforzar la proyección exterior de una celebración con más de dos siglos de historia y profundamente arraigada en la localidad.

Mirando al futuro

Tras lograr la distinción, ambos municipios ya piensan en seguir creciendo. En Zarza la Mayor, por ahora, siguen asimilando la noticia. "De momento estamos disfrutándolo. Posiblemente intentemos dar algún paso más en el futuro, pero ahora mismo seguimos asimilando lo que ha ocurrido", reconoce Bayón.

En Losar de la Vera, por el contrario, la vista ya está puesta en la próxima edición de la matanza. "Una vez que consigues este marchamo tienes que estar a la altura. Cada año intentaremos introducir actividades nuevas para mantener el nivel y mejorarlo si es posible", asegura Sánchez.

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Dos fiestas diferentes, una ligada a la Pascua y otra a las tradiciones rurales de la matanza, pero un mismo denominador común: la implicación de vecinos que han convertido sus costumbres en una seña de identidad capaz de trascender las fronteras de sus municipios. Ahora, con el sello de Fiesta de Interés Turístico Regional, Losar de la Vera y Zarza la Mayor ven reconocido oficialmente un patrimonio que sus habitantes llevaban años defendiendo como propio.