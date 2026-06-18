Nace el Grand Tour de Cáceres, una ruta para descubrir los territorios Unesco de la provincia

La provincia de Cáceres avanza en su apuesta por un turismo ligado a la naturaleza, el patrimonio y el desarrollo rural con la puesta en marcha del Grand Tour de la Provincia de Cáceres, un ambicioso proyecto que conectará los tres espacios reconocidos por la Unesco en el territorio provincial: la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional y el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles por la Diputación de Cáceres en el Centro de Interpretación Pórtico de Monfragüe, ubicado en Toril, en un acto que ha reunido a representantes municipales, empresas turísticas, grupos de acción local y otras entidades vinculadas al sector.

La diputada de Turismo, Elisabeth Martín Declara, acompañada por el alcalde de Toril, Eugenio Trebejos, ha destacado la importancia de sumar esfuerzos en torno a un proyecto que busca consolidar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la conservación de los recursos naturales y patrimoniales y la creación de nuevas oportunidades económicas en el medio rural.

Elisabeth Martín, en su intervención. / Diputación de Cáceres

El Grand Tour nace con la vocación de convertirse en una gran puerta de entrada a algunos de los paisajes más valiosos y singulares de Extremadura. Según explicó Martín Declara, la propuesta permitirá a los visitantes "descubrir la riqueza natural, cultural y patrimonial de estos territorios a través de distintas modalidades y etapas, adaptadas a los intereses y motivaciones de cada viajero".

Experiencias

El proyecto se articula a través de una ruta de largo recorrido que enlaza los tres territorios Unesco de la provincia mediante cinco etapas principales y quince rutas tematizadas. El objetivo es ofrecer una experiencia integral que combine naturaleza, cultura, gastronomía, patrimonio histórico y tradiciones locales.

Para ello, el itinerario aprovecha recursos e infraestructuras turísticas ya existentes, incorporando además nuevas actuaciones, productos y experiencias que permitan construir una oferta unificada y fácilmente identificable para el visitante.

Elisabeth Martín, en su intervención. / Diputación de Cáceres

Desde la Diputación destacan que esta planificación permitirá generar una propuesta turística "coherente, diversa y de gran atractivo", capaz de poner en valor la extraordinaria variedad de recursos que alberga la provincia de Cáceres.

Atraer visitantes

El Grand Tour constituye además la actuación principal del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de los Territorios Unesco de la provincia, una iniciativa financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation y que cuenta con una inversión global de siete millones de euros.

La estrategia busca no solo incrementar la llegada de visitantes, sino también distribuir los beneficios del turismo entre las distintas comarcas y municipios implicados, favoreciendo la fijación de población y la actividad económica en zonas rurales.

Durante la jornada también se presentó la red de empresas y entidades adheridas al proyecto, integrada por alojamientos turísticos, empresas de actividades, establecimientos de restauración, centros de interpretación y otros agentes del sector.

Esta red se perfila como una de las piezas clave de la iniciativa, ya que será la encargada de ofrecer experiencias y servicios alineados con los valores del Grand Tour. Según la Diputación, su participación contribuirá a reforzar la calidad, la autenticidad y la singularidad de la oferta turística asociada a los territorios Unesco cacereños.

Promoción

Además, se dieron a conocer las líneas maestras del plan de marketing y comunicación diseñado para impulsar el posicionamiento del producto turístico. La estrategia contempla campañas de promoción, acciones de difusión digital, presencia en medios especializados y la generación de contenidos dirigidos tanto al mercado nacional como al internacional.

Elisabeth Martín, durante su intervención. / Diputación de Cáceres

Con este proyecto, la Diputación de Cáceres pretende convertir el conjunto formado por Monfragüe, Tajo Internacional y Villuercas-Ibores-Jara en un gran destino turístico integrado, capaz de atraer a viajeros interesados en experiencias sostenibles y de calidad, al tiempo que se refuerza la visibilidad de unos territorios reconocidos internacionalmente por su riqueza ambiental, geológica y cultural.

El Grand Tour aspira así a convertirse en uno de los principales productos turísticos de la provincia, articulando bajo una misma marca algunos de los espacios más emblemáticos de Cáceres y situándolos en el mapa de los grandes destinos de naturaleza de Europa.