De la rehabilitación al empleo: así ayuda Cocemfe a cientos de personas con discapacidad en la provincia

La sede de Cocemfe Cáceres se ha quedado pequeña. Así lo percibió este miércoles el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, durante una visita a las instalaciones de la federación provincial de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica, una entidad que atiende cada mes a cerca de 400 usuarios y que se ha convertido en uno de los principales referentes de la inclusión social, laboral y asistencial en la provincia.

Acompañado por responsables de la organización, Morales recorrió las dependencias del centro ubicado en el barrio cacereño de Nuevo Cáceres, donde pudo conocer de primera mano los servicios que se prestan a personas con discapacidad física y orgánica procedentes de distintos puntos de la provincia y, en algunos casos, de toda Extremadura.

Galería | Así ayuda Cocemfe a cientos de personas con discapacidad en la provincia / Pablo Parra

"La sensación que me llevo es que las administraciones, especialmente las competentes, hacen mucho menos de lo que deberían en el ámbito de la discapacidad", afirmó el presidente provincial tras la visita. "Cocemfe es un ejemplo del enorme trabajo que se está realizando con personas que tienen diferentes discapacidades y enfermedades físicas y orgánicas".

Más de un centenar de plazas y 110 trabajadores

Cocemfe Cáceres es la federación que agrupa a 14 asociaciones repartidas por toda la provincia y trabaja con un objetivo claro: garantizar la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica.

Su director gerente, Paulino Collado, explicó que la entidad cuenta actualmente con una plantilla de 110 trabajadores y desarrolla una amplia red de servicios especializados concertados con la Junta de Extremadura a través del Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Mades).

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Entre ellos figura una Residencia de Apoyo Extenso, con 31 usuarios; un Centro de Día, que atiende a 32 personas; y un servicio de habilitación funcional con 65 tratamientos concertados y alrededor de 40 usuarios que reciben atención rehabilitadora.

A estos recursos se suman distintos programas sociales que permiten ampliar considerablemente el número de beneficiarios. "Entre los servicios concertados y los proyectos que desarrollamos, unas 400 personas pasan cada mes por Cocemfe Cáceres", señaló Collado.

Vida independiente, empleo y apoyo al movimiento asociativo

Una parte importante del trabajo de la entidad se realiza fuera de sus instalaciones. A través de la Oficina de Vida Independiente, la federación asesora a personas con discapacidad que residen en sus domicilios y necesitan orientación especializada para realizar trámites o acceder a recursos relacionados con su situación.

También desarrolla programas de fortalecimiento asociativo destinados a reforzar el trabajo de las 14 asociaciones integradas en la federación, así como iniciativas de voluntariado orientadas al ocio y la participación social de las personas usuarias.

Uno de los ámbitos con mayor impacto es el laboral. El Servicio de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad (Iladis) trabaja para reducir la brecha de empleo existente entre las personas con discapacidad y el resto de la población.

Para ello, desarrolla acciones formativas adaptadas a las necesidades reales del mercado de trabajo, programas de competencias digitales y una bolsa de empleo que reúne entre 800 y 900 personas.

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"Las empresas nos trasladan los perfiles que necesitan y nosotros buscamos candidatos entre nuestros usuarios. Realizamos una intermediación laboral gratuita tanto para las empresas como para las personas participantes", explicó Collado.

Las formaciones incluyen además periodos de prácticas laborales que, en muchos casos, terminan convirtiéndose en contratos de trabajo.

Una ayuda clave de la Diputación

La visita del presidente provincial tenía también como objetivo conocer el impacto de uno de los proyectos financiados íntegramente por la Diputación de Cáceres. Por segundo año consecutivo, la institución provincial sufraga el programa de fortalecimiento asociativo de Cocemfe Cáceres, una iniciativa que permite coordinar y apoyar el trabajo que desarrollan las asociaciones federadas repartidas por el territorio.

"Era importante que conocieran el epicentro de la federación y que vieran de primera mano cuál es nuestra labor diaria y, sobre todo, a las personas usuarias, que son el motivo principal de todo nuestro trabajo", destacó Collado.

Una nueva furgoneta para llegar al medio rural

Durante la visita, Morales avanzó además la intención de la Diputación de seguir reforzando su colaboración con la entidad mediante nuevas ayudas. Entre las actuaciones previstas figura la financiación de una nueva furgoneta adaptada que permita mejorar el transporte de usuarios procedentes de municipios del entorno rural.

"La Diputación no tiene competencias directas en materia de discapacidad, pero tenemos la obligación moral de ayudar", señaló el presidente.

Galería | Así ayuda Cocemfe a cientos de personas con discapacidad en la provincia / Pablo Parra

Morales recordó además que los vehículos actuales acumulan ya más de 400.000 kilómetros debido al intenso uso que realizan para trasladar a usuarios desde distintas localidades hasta los centros especializados. "Esta gente se merece tener un transporte digno y acorde con los tiempos", afirmó.

Según avanzó, la propuesta podría llegar al pleno provincial durante el próximo mes de julio y beneficiaría también a otras entidades que trabajan en este ámbito, como Placeat en Plasencia.

El deporte como herramienta de inclusión

Uno de los momentos más destacados de la visita fue el paso por el taller de boccia que desarrollan usuarios de la residencia y del centro de día. La boccia es un deporte adaptado dirigido principalmente a personas con discapacidad física severa y constituye una herramienta terapéutica y de participación social muy valorada por los usuarios.

"Realizamos ligas y competiciones. Les gusta muchísimo porque, además de divertirse, trabajan capacidades físicas y cognitivas que también tienen un componente rehabilitador", explicó Collado.

El presidente provincial pudo comprobar de primera mano el desarrollo de esta actividad y conversar con algunos de los participantes, muchos de ellos con buen humor. Precisamente ese concepto es el que defendían algunos: "por mucho que me lamente las piernas o los brazos no van a funcionar. Solo nos queda el humor".

"No hacen falta parches, hacen falta soluciones"

Tras conocer el funcionamiento del centro de la mano del director gerente y la presidenta de la entidad, Agustina Portillo, Morales quiso poner el foco en la necesidad de reforzar los recursos destinados al ámbito de la discapacidad. "Lo que veo aquí es una enorme vocación de servicio. Más que un trabajo, hay una implicación personal de los profesionales que trabajan en este centro", aseguró.

Galería | Así ayuda Cocemfe a cientos de personas con discapacidad en la provincia / Pablo Parra

Por ello, reclamó a las administraciones competentes una mayor implicación económica y estructural. "La Junta de Extremadura y el Gobierno de España deberían solventar este tipo de problemas de manera definitiva. No se trata de ir poniendo parches, sino de garantizar recursos estables para siempre", concluyó.

Mientras tanto, entidades como Cocemfe Cáceres continúan sosteniendo una red de apoyo que cada mes atiende a cientos de personas y que se ha convertido en una pieza esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad en la provincia.