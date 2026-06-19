Los consorcios de bomberos de toda España se citan en Cáceres para reforzar la respuesta ante incendios, inundaciones y grandes emergencias

Cáceres se ha convertido durante dos jornadas en el punto de encuentro de los principales responsables de los servicios de bomberos de España. La Diputación Provincial ha acogido la XXIII Asamblea de la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (Conbé), una cita que ha reunido a cerca de 60 representantes de 27 provincias para analizar los desafíos que afronta un servicio cada vez más exigido por las emergencias derivadas del cambio climático, la dispersión territorial y la creciente complejidad de las intervenciones.

El encuentro ha coincidido además con una fecha especialmente simbólica para la provincia: el 40 aniversario del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres, una efeméride que ha servido para reivindicar el papel que desempeñan las diputaciones en la protección de los ciudadanos, especialmente en el medio rural.

"Cuando hablamos de bomberos hablamos de un servicio público fundamental", defendió el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien recordó que son las administraciones provinciales las que, en muchos territorios, están sosteniendo servicios esenciales para garantizar la seguridad de miles de vecinos.

Un servicio esencial para territorios dispersos

Morales puso el foco en una realidad compartida por buena parte de las provincias españolas: la dificultad de ofrecer tiempos de respuesta adecuados en territorios extensos, con núcleos de población dispersos y recursos limitados.

"La provincia de Cáceres tiene 224 municipios y casi 20.000 kilómetros cuadrados. Ser perfectos es imposible, pero creo que estamos dentro de lo razonable", señaló.

Miguel Ángel Morales, atendiendo a los medios. / Carlos Gil

El presidente provincial defendió que la prestación de este servicio no puede recaer únicamente sobre las diputaciones y reclamó una mayor implicación tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas.

"Es una cuestión que debe estar compartida por todas las administraciones porque va dirigida a los ciudadanos y todos somos responsables de ello", afirmó.

La necesidad de reforzar la cooperación institucional fue uno de los mensajes más repetidos durante la asamblea. Los participantes coincidieron en que las grandes emergencias actuales exigen respuestas coordinadas y una planificación conjunta entre administraciones.

La colaboración entre provincias, una realidad cada vez más necesaria

Uno de los asuntos abordados durante las jornadas ha sido la cooperación entre parques de distintas provincias para reducir los tiempos de respuesta. En el caso de Cáceres, Morales recordó que existen convenios con la Diputación de Badajoz que permiten que parques cercanos, aunque pertenezcan a otra provincia, intervengan cuando resulta más eficaz. Así ocurre, por ejemplo, con la atención a Miajadas desde los parques de Villanueva de la Serena o Don Benito, o con actuaciones en municipios limítrofes entre Cáceres, Badajoz y Toledo.

Una fórmula que, según explicó, funciona, aunque requiere una regulación más estable para compensar los costes económicos y evitar que determinadas zonas queden temporalmente desprotegidas cuando sus efectivos se desplazan a otra provincia.

La misma visión compartió el presidente de Conbé y del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Manuel Marmolejo, quien defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo donde prime la eficacia sobre los límites administrativos.

"Cuando una emergencia entra en el 112, lo importante es que acuda el parque que pueda llegar antes, aunque pertenezca a otra provincia", explicó.

Manuel Marmolejo. / Carlos Gil

En este sentido, puso como ejemplo la colaboración existente entre Málaga y provincias limítrofes, donde algunos parques ya prestan cobertura a municipios de otros territorios cuando la cercanía permite una respuesta más rápida.

Los retos de una profesión en transformación

La asamblea también ha servido para analizar algunos de los principales desafíos que afrontan actualmente los servicios de bomberos en España. Conbé, que agrupa ya a 31 consorcios y servicios de bomberos y representa a cerca de 9.000 profesionales distribuidos en más de 300 parques, trabaja actualmente en cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, la formación especializada, las jubilaciones anticipadas, la mejora de las condiciones profesionales y la adaptación de los procesos selectivos.

Uno de los debates que más interés suscita es el relacionado con la incorporación de mujeres a los cuerpos de bomberos y la evaluación de las pruebas físicas de acceso. "Cada día se incorporan más mujeres a los servicios de bomberos y es una cuestión que estamos estudiando para que los procesos sean rigurosos y respondan a las necesidades reales de la profesión", señaló Marmolejo.

Precisamente, en Cáceres acaba de concluir una nueva fase del proceso selectivo para incorporar efectivos al Sepei provincial. Según explicó Morales, el procedimiento se encuentra ya en su recta final, pendiente únicamente de la realización de pruebas psicotécnicas y de la resolución de posibles reclamaciones.

Cambio climático y grandes emergencias

Otro de los ejes centrales de la reunión ha sido la adaptación de los servicios de bomberos a un escenario cada vez más condicionado por fenómenos extremos. Los incendios forestales de gran magnitud, las inundaciones o los episodios meteorológicos adversos obligan a reforzar la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia.

Marmolejo recordó experiencias recientes como las inundaciones registradas en Málaga o los grandes incendios sufridos el pasado verano en el norte de la provincia de Cáceres para defender una respuesta conjunta entre consorcios, comunidades autónomas y Estado.

Además, reclamó una mayor implicación económica de las administraciones autonómicas en aquellas intervenciones que realizan los consorcios provinciales fuera de sus competencias directas, especialmente en incendios forestales o situaciones de protección civil.

Imagen de la asamble de Conbé. / Diputación de Cáceres

"Los primeros en llegar muchas veces somos nosotros porque tenemos una red de parques que otros servicios no tienen. Esa colaboración debe ir acompañada también de corresponsabilidad", subrayó.

Cuatro décadas de evolución en Cáceres

La celebración de la asamblea nacional ha servido también para poner en valor la evolución experimentada por el Sepei de la Diputación de Cáceres en sus cuatro décadas de historia. Morales reconoció que el camino no siempre ha sido sencillo y recordó que las reivindicaciones profesionales han contribuido a modernizar el servicio y mejorar las condiciones laborales de los efectivos.

Pese a ello, considera que hoy el modelo cacereño es una referencia dentro del ámbito provincial. "Tenemos un servicio modélico y unos profesionales extraordinarios", aseguró.

Marmolejo, Morales y Ortega Villaroel. / Carlos Gil

Entre los avances recientes destacó la apertura de nuevos parques como los de Jarandilla de la Vera y Valencia de Alcántara, así como la próxima puesta en marcha del parque de Guadalupe, infraestructuras que permitirán seguir reduciendo los tiempos de respuesta en una de las provincias más extensas y dispersas del país.

La XXIII Asamblea de Conbé concluye así con un mensaje compartido por todos los participantes: la seguridad ciudadana en el medio rural pasa por reforzar la coordinación, mejorar la financiación y seguir adaptando los servicios de bomberos a una realidad cada vez más compleja. Un reto que, según coincidieron los responsables reunidos en Cáceres, solo podrá afrontarse con la implicación conjunta de todas las administraciones.