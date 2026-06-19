La Diputación de Cáceres impulsa unas jornadas para diseñar junto a la ciudadanía las políticas públicas del futuro

El Centro de Estudios Internacionales Charo Cordero ha acogido esta semana las I Jornadas de Diseño Participativo de Políticas Públicas 'Cáceres, la provincia que quieres', una iniciativa promovida por la Diputación Provincial de Cáceres con el objetivo de incorporar las propuestas y la visión de los distintos agentes del territorio a la elaboración de las políticas públicas que marcarán el futuro de la provincia.

La iniciativa se enmarca en el proceso de desarrollo de la Agenda Provincial y busca fomentar la participación de instituciones, entidades sociales, agentes económicos y profesionales en la definición de las principales líneas estratégicas para los próximos años.

Infraestructuras y reto demográfico, primeros temas de debate

La jornada celebrada el pasado lunes sirvió para poner en marcha las dos primeras mesas de trabajo contempladas en el programa. La primera estuvo centrada en las Infraestructuras Territoriales, mientras que la segunda abordó el Reto Demográfico, dos de los principales desafíos a los que se enfrentan los municipios de la provincia.

En ambas participaron representantes institucionales, personal técnico de la Diputación de Cáceres, entidades públicas, organizaciones sociales, agentes económicos y profesionales vinculados a estas materias.

Fotogalería | Cáceres impulsa su Agenda provincial con la participación de los agentes del territorio / Diputación de Cáceres

La apertura institucional contó con la participación de la vicepresidenta primera de Igualdad, Política Social y Cooperación Internacional, Esther Gutiérrez, y del vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás. Ambos destacaron la importancia de construir las políticas públicas desde la escucha activa y con la implicación de los diferentes actores del territorio.

Cinco mesas para abordar los retos de la provincia

Las jornadas se han completado con otras tres mesas de trabajo dedicadas a cuestiones clave para el desarrollo provincial. La diputada Angélica García ha coordinado la mesa sobre Cambio Climático y Economía Circular; el diputado Tomás Sánchez ha estado al frente del espacio dedicado al Desarrollo Económico y Digital; mientras que la vicepresidenta segunda, Isabel Ruiz Correyero, ha participado en la mesa centrada en Gobernanza, Cooperación e Igualdad.

Fotogalería | Cáceres impulsa su Agenda provincial con la participación de los agentes del territorio / Diputación de Cáceres

A través de estos grupos de trabajo, la Diputación pretende recoger propuestas y experiencias que permitan diseñar políticas adaptadas a las necesidades reales de los municipios cacereños.

Una planificación basada en la participación

Con esta metodología participativa, la institución provincial refuerza su apuesta por una planificación estratégica abierta, en la que la ciudadanía y los distintos agentes sociales tengan un papel activo en la toma de decisiones.

El objetivo final es avanzar en la construcción de una Agenda Provincial que contribuya a mejorar la calidad de vida en los municipios de Cáceres, dando respuesta a retos como la despoblación, la movilidad, la sostenibilidad, el desarrollo económico o la igualdad de oportunidades.