El DJ de El Hormiguero aterriza en Jaraíz de la Vera: San Bernardino, DJ Valdi y Luis López pondrán ritmo al verano verato

Jaraíz de la Vera se prepara para vivir una de las citas más destacadas de su programación estival. La localidad verata acogerá el próximo 11 de julio una intensa jornada de ocio, espectáculo y música en directo que reunirá actividades para todos los públicos y que tendrá como gran atractivo la celebración de la Fiesta Radio Dance TV, un evento que traerá hasta el municipio a algunas de las voces y rostros más conocidos del panorama radiofónico y musical nacional.

La programación arrancará a las 20.00 horas en la plaza de toros portátil con el evento 'Arte en Extremadura', una propuesta de entretenimiento concebida para disfrutar en familia o con amigos. La iniciativa combinará exhibiciones, pruebas participativas y distintas actividades pensadas para fomentar la participación del público en una tarde marcada por el ambiente festivo.

Presentación de las fiestas de San Cristóbal. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegará con el inicio de la Fiesta Radio Dance TV, incluida dentro de la programación de las fiestas de San Cristóbal. La cita convertirá a Jaraíz de la Vera en una gran pista de baile al aire libre gracias a una producción de gran formato que contará con sonido profesional, pantallas LED, animación, efectos especiales y una selección musical diseñada para mantener el ritmo durante toda la noche.

Cartel con nombres conocidos

El cartel reúne a tres nombres de referencia dentro del mundo de la radio y la música. Entre ellos destaca DJ Valdi, ampliamente conocido por sus apariciones en el programa televisivo El Hormiguero y por sus sesiones en escenarios de toda España. Junto a él estará San Bernardino, histórico locutor de LOS40 y una de las voces más populares del programa Anda Ya, además de Luis López, creador del formato Next Level y uno de los DJs más reconocidos del circuito nacional.

Cartel de las fiestas de San Cristóbal. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

La combinación de estos tres artistas convierte la cita en uno de los eventos musicales más destacados del verano en el norte de Extremadura, con una propuesta que busca atraer tanto a vecinos de la comarca como a visitantes procedentes de otros puntos de la región.

Con esta programación, Jaraíz de la Vera refuerza su apuesta por ofrecer actividades dirigidas a públicos de todas las edades, combinando propuestas de entretenimiento familiar con espectáculos musicales de primer nivel. La localidad espera así convertirse durante esa jornada en uno de los principales puntos de encuentro del verano extremeño, en una noche donde la música, la animación y el ambiente festivo serán los grandes protagonistas.