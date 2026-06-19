Jarramplas y Las Carantoñas llevarán la esencia de Cáceres al mayor escaparate de máscaras de la península

Las tradiciones más singulares de la provincia de Cáceres volverán a cruzar fronteras este fin de semana. Jarramplas, de Piornal, y Las Carantoñas, de Acehúche, serán algunas de las protagonistas del XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI), que se celebra este sábado en Oviedo y que reunirá a más de 600 participantes y más de una treintena de grupos procedentes de distintos puntos de España, Portugal y otros países europeos.

La presencia cacereña llegará de la mano de la Diputación de Cáceres, que participará un año más en este importante encuentro cultural con el objetivo de promocionar dos de las manifestaciones más representativas del patrimonio inmaterial de la provincia. Ambas celebraciones cuentan con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y forman parte de un conjunto de tradiciones ancestrales que han logrado conservarse durante generaciones y que cada año atraen a miles de visitantes.

Fotogalería | Lluvia de nabos en Piornal para el Jarramplas /

La representación institucional estará encabezada por la diputada de Turismo, Elisabeth Martín, quien ha destacado que esta participación se enmarca dentro de la estrategia de promoción turística y cultural de la provincia. Según ha señalado, la presencia de estas celebraciones en un evento de carácter internacional permite poner en valor unas manifestaciones que forman parte de la identidad de numerosos municipios cacereños y que constituyen un importante reclamo para quienes buscan conocer tradiciones populares auténticas.

Difusión y conservación de tradiciones

El Festival Internacional de la Máscara Ibérica está considerado uno de los principales encuentros dedicados a la difusión y conservación de las tradiciones enmascaradas de la Península. La edición de este año tiene además un carácter especial, ya que será la primera vez que el evento se celebre fuera de Portugal, país donde nació hace dieciocho años y donde se ha consolidado como una referencia para investigadores, colectivos culturales y amantes de las tradiciones populares.

Las calles de Oviedo se convertirán durante la jornada en un gran escenario al aire libre en el que desfilarán personajes vinculados a rituales, celebraciones y fiestas tradicionales de distintos territorios. Entre ellos estarán presentes Jarramplas y Las Carantoñas, dos figuras que representan algunas de las expresiones culturales más reconocibles de la provincia de Cáceres.

Carlos Gil

Con esta participación, la Diputación busca reforzar la proyección exterior de ambas fiestas, fomentar el intercambio de experiencias con otros territorios y contribuir a incrementar el conocimiento de las localidades donde se celebran. El objetivo pasa también por aprovechar el potencial turístico de estos eventos, cuya singularidad los ha convertido en uno de los principales atractivos culturales del norte y el oeste de la provincia.

Cáceres, presente desde 2010

La relación de la institución provincial con el Festival Internacional de la Máscara Ibérica no es nueva. La Diputación de Cáceres participa activamente en este encuentro desde 2010, una implicación que ha permitido consolidar la presencia de las tradiciones cacereñas en uno de los principales foros internacionales dedicados a la promoción del patrimonio cultural inmaterial.

La cita de Oviedo volverá a ofrecer así una oportunidad para mostrar al público nacional e internacional algunas de las costumbres más arraigadas de la provincia y confirmar que celebraciones como Jarramplas y Las Carantoñas continúan siendo embajadoras privilegiadas de la identidad cultural cacereña más allá de las fronteras extremeñas.