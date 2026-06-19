Malpartida de Cáceres abre la piscina municipal hasta el 13 de septiembre y trabajarán 16 personas esta temporada

Malpartida de Cáceres abrió las puertas de la Piscina Municipal el pasado 12 de junio, con una jornada gratuita de puertas abiertas, dando el pistoletazo de salida a una temporada veraniega que se cerrará el día 13 de septiembre y que permitirá disfrutar de una las instalaciones más grandes de Extremadura.

Con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, cuenta con tres vasos grandes, una piscina infantil, una pista de fútbol playa, vestuarios, merenderos, cafetería y restaurante; una oferta completa y accesible para todos, ya que cuenta tanto con vestuarios como con un vaso adaptado para personas con movilidad reducida.

Además, a lo largo de la temporada se desarrollarán cursos de natación, mantenimiento, aquafitness, ligas de fútbol playa, bibliopiscina y numerosas actividades para completar la oferta lúdica durante estos meses en los que malpartideños y visitantes llenan el municipio.

En total, durante la temporada trabajarán 16 personas, 12 de ellas de nueva contratación: ocho socorristas, dos taquilleros y dos operarios de limpieza, a los que se suman dos operarios de jardinería y otros dos de mantenimiento de la plantilla del consistorio de la localidad.

Los trabajos de jardinería comenzaron el día siguiente al cierre de la temporada pasada y se han desarrollado durante más de ocho meses. Además, desde hace dos meses se han llevado a cabo labores de puesta a punto de depuradora, vasos, playas, etc., con el objetivo de contar con unas instalaciones en condiciones óptimas.

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El horario de la piscina es de lunes a viernes de 12.00 a 21.00 horas y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 21.00 horas. Los abonos se pueden adquirir en el ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.