Resovex, de Aliseda, realza con éxito su aceite de oliva virgen extra, de cosecha puramente familiar

El municipio cacereño acogió una exitosa degustación de este AOVE (Aceite de oliva virgen extra) de altísima calidad, enmarcada en el programa ‘Sabores y Paisajes de Tierras de Cáceres y Trujillo’. La localidad de Aliseda se convirtió el pasado jueves, 28 de mayo, en el escenario de una experiencia gastronómica única con la presentación y degustación del aceite Resovex.

Esta firma aliseña, que destaca por la elaboración de su propio aceite de cosecha estrictamente familiar, demostró el enorme potencial del sector ago alimentario local. a actividad se ha desarrollado en el marco del proyecto de experiencias ‘Sabores y Paisajes de Tierras de Cáceres y Trujillo’, una iniciativa estratégica que busca impulsar el valor del territorio y sus productos autóctonos.

Noticias relacionadas

Los asistentes conocieron de primera mano la excepcional calidad del aceite, un producto que es el resultado directo del mimo y el cuidado de la tierra que caracteriza a sus productores. Resovex tiene nombre propio: Rebeca y Estela, dos hermanas emprendedoras de Aliseda.