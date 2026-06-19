El Salugral festeja veinte años de trayectoria en el turismo termal extremeño con la mirada puesta en el mercado internacional

El Balneario El Salugral ha celebrado este jueves su vigésimo aniversario convertido en uno de los principales referentes del turismo termal de Extremadura y en un importante motor económico para el Valle del Ambroz. Dos décadas después de su apertura, el complejo ha querido conmemorar una trayectoria marcada por la apuesta por el turismo de salud y bienestar, la creación de empleo y la dinamización de una comarca donde el turismo se ha consolidado como uno de los principales sectores económicos.

Las instalaciones, ubicadas en un entorno natural junto a Hervás y rodeadas por extensas masas de castaños, abrieron sus puertas el 15 de mayo de 2006. Desde entonces, miles de visitantes han pasado por un establecimiento que ha sabido aprovechar el atractivo de sus aguas mineromedicinales para convertirse en uno de los complejos termales más reconocidos de la región.

La celebración reunió a representantes institucionales, empresarios y profesionales del sector turístico. Entre ellos estuvo el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien destacó la contribución de El Salugral al desarrollo del territorio durante estos veinte años. Morales subrayó que el complejo se ha consolidado como un motor económico para el Valle del Ambroz, generando empleo, impulsando actividad y demostrando que es posible llevar oportunidades y servicios al medio rural.

Miguel Ángel Morales, durante su intervención. / Diputación de Cáceres

Un mensaje en la misma línea trasladó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien calificó la efeméride como un acontecimiento importante para la región. Durante su intervención, señaló que el modelo representado por El Salugral conecta dos ámbitos cada vez más demandados por la sociedad actual: el turismo y la salud.

"Esta es una parte de relacionar el turismo con la salud, y en la sociedad en la que vivimos la salud lógicamente es muy importante. Relacionarlo con el turismo y poder ofrecer desde Extremadura la cantidad de ofertas turísticas de balneario que podemos ofrecer creo que nos hace acreedores a intentar seguir apostando por este modelo empresarial", afirmó.

Quintana destacó además que el aniversario trasciende la simple celebración de una fecha. A su juicio, estos veinte años representan una apuesta empresarial sostenida en el tiempo que ha permitido generar puestos de trabajo y actividad económica en una zona con un elevado potencial de crecimiento turístico.

"Representa algo mucho más que lo que significan veinte años. Significa una apuesta, puestos de trabajo en una zona privilegiada y con un alto potencial de seguir creciendo en el aspecto turístico", señaló.

Un sector con recorrido internacional

Durante su intervención, el delegado del Gobierno también puso el foco en el futuro del turismo termal extremeño. Aunque reconoció que actualmente el grueso de visitantes procede del mercado nacional, consideró que existe margen para aumentar la presencia de viajeros extranjeros atraídos por este tipo de experiencias vinculadas al bienestar.

"Ahora es principalmente un turismo español, pero desde luego hay que empezar a pensar en los próximos tiempos en tratar de incrementar este turismo de manera internacional", explicó. En este sentido, recordó que España continúa batiendo récords de visitantes extranjeros y defendió que complejos como El Salugral cuentan con capacidad para captar parte de esa demanda.

"Este modelo tiene unas posibilidades de atracción al turismo internacional muy importantes y estoy seguro de que en los próximos años van a ser capaces de atenderlo", añadió.

Dos décadas de crecimiento

La evolución de El Salugral ha discurrido en paralelo al crecimiento que ha experimentado el turismo de bienestar en España durante los últimos años. La empresa promotora, Termahostour S.L., ha mantenido desde su apertura una estrategia basada en la mejora continua de las instalaciones y en la adaptación a las nuevas tendencias del sector, ampliando servicios y reforzando su posicionamiento dentro de la oferta turística extremeña.

Imagen de la visita a las instalaciones. / Diputación de Cáceres

Más allá de la actividad vinculada a los tratamientos termales, el complejo ha contribuido durante estas dos décadas a la economía de una comarca donde el turismo rural y de naturaleza constituye uno de los principales recursos. Su presencia ha ayudado a generar empleo directo e indirecto y a fortalecer la actividad económica asociada a la hostelería, el comercio y los servicios.

El aniversario llega además en un momento de consolidación para el turismo de salud y bienestar, una modalidad que continúa ganando peso dentro de las estrategias de diversificación turística y que encuentra en Extremadura un escenario especialmente favorable gracias a la riqueza de sus recursos termales y naturales.

Veinte años después de su inauguración, El Salugral afronta una nueva etapa manteniendo la misma filosofía con la que abrió sus puertas en 2006: convertir el bienestar, la salud y el entorno natural del Valle del Ambroz en una experiencia turística capaz de generar riqueza y oportunidades para el territorio.