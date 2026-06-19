Toy Story 5 te enfrenta a un problema cada vez más presente en casa: "Los juguetes son para jugar, pero la tecnología es para todo"

Los juguetes más famosos de la historia del cine regresan a la gran pantalla con una aventura que cambia por completo el tipo de enemigo al que deben enfrentarse. Tras décadas superando mudanzas, separaciones, coleccionistas o guarderías hostiles, Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla tendrán que afrontar en 'Toy Story 5' un reto mucho más cercano a la realidad de millones de familias: el creciente protagonismo de las pantallas en la vida de los niños.

La nueva entrega de la saga llegó el pasado martes a los cines ampliando una de las franquicias más exitosas de la historia de la animación y poniendo sobre la mesa un debate cada vez más presente en hogares, escuelas y consultas de especialistas.

Una historia que comenzó hace tres décadas

La saga arrancó en 1995 con el estreno de 'Toy Story', la primera película de animación realizada íntegramente por ordenador. La historia presentaba a Woody, el juguete favorito de Andy, cuya posición se veía amenazada con la llegada de Buzz Lightyear, un moderno guardián espacial convencido de que era un auténtico héroe intergaláctico.

Cuatro años después llegó 'Toy Story 2', donde Woody era secuestrado por un coleccionista y descubría sus orígenes como protagonista de una antigua serie televisiva. Mientras tanto, Buzz y el resto de juguetes iniciaban una misión de rescate que se convirtió en una de las aventuras más recordadas de la franquicia.

La tercera película, 'Toy Story 3', estrenada en 2010, mostró uno de los momentos más emotivos de la saga. Andy había crecido y se preparaba para marcharse a la universidad. Sus juguetes acababan en una guardería dominada por un oso de peluche autoritario, iniciando una huida que culminaba con la despedida definitiva de su dueño.

La historia continuó en 2019 con 'Toy Story 4', donde Woody asumía un papel diferente en la habitación de Bonnie y se reencontraba con Bo Peep mientras ayudaba a Forky, un juguete fabricado por la propia niña que atravesaba una crisis de identidad.

El nuevo villano no es un juguete

La quinta entrega, que llegó el pasado miércoles a los cine cacereños, cambia completamente el planteamiento tradicional de la saga. Después de que Woody decidiera separarse de Bonnie para ayudar a juguetes abandonados junto a Bo Peep, Jessie asumió el liderazgo del grupo con Buzz como principal apoyo.

Sin embargo, la tranquilidad desaparece cuando Bonnie, ahora con ocho años, descubre un nuevo juguete que acapara toda su atención: Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana.

La aparición de este dispositivo provoca que los juguetes comiencen a sentirse desplazados. Por primera vez no compiten contra otro muñeco más moderno ni contra el paso del tiempo, sino contra una tecnología capaz de absorber gran parte del interés y el ocio de los niños.

La película resume este conflicto con una frase especialmente reveladora pronunciada por Woody: "Los juguetes son para jugar, pero la tecnología es para todo".

La preocupación detrás de la ficción

Aunque se trata de una película familiar, el argumento conecta con una realidad ampliamente estudiada por especialistas de distintos ámbitos.

Durante las últimas décadas, las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación han transformado profundamente la infancia. Teléfonos móviles, tabletas, ordenadores y televisores forman parte del día a día de millones de niños y adolescentes.

Los expertos reconocen los beneficios de estas herramientas para el aprendizaje, la comunicación y el acceso a la información. Sin embargo, también advierten sobre los riesgos asociados a un uso excesivo.

Diversas investigaciones han relacionado una exposición prolongada a las pantallas con problemas de sedentarismo, alteraciones del sueño, dificultades de atención, ansiedad, aislamiento social y otros efectos sobre la salud física y emocional.

Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, recomiendan limitar el tiempo de uso recreativo de dispositivos electrónicos durante la infancia y evitar especialmente su utilización antes de dormir.

Juguetes frente a tecnología

La nueva película plantea precisamente esa reflexión. Los juguetes representan el juego imaginativo tradicional, donde los niños crean historias, inventan reglas y desarrollan su creatividad.

Frente a ellos aparece Lilypad, una tecnología diseñada para ofrecer entretenimiento constante e inmediato.

La historia no pretende demonizar los avances tecnológicos. Más bien busca abrir una conversación sobre el equilibrio necesario entre el mundo digital y el juego físico.

A lo largo de la película se pone de manifiesto la importancia de mantener espacios para la imaginación, la creatividad, la interacción social y la capacidad de gestionar el aburrimiento, aspectos que numerosos especialistas consideran fundamentales durante la infancia.

Una franquicia que sigue evolucionando

Con más de tres décadas de historia, Toy Story se ha convertido en una de las sagas cinematográficas más exitosas y reconocidas del mundo. Sus cuatro películas anteriores acumularon una extraordinaria acogida por parte del público y de la crítica, convirtiéndose en referentes de la animación moderna.

Lejos de repetir fórmulas, la franquicia vuelve ahora con una historia que conecta directamente con uno de los debates más actuales de la sociedad.

Porque quizá el enemigo de los juguetes ya no sea un niño que crece, una mudanza inesperada o una vitrina de coleccionista. En esta ocasión, Woody y Buzz tendrán que enfrentarse a una realidad mucho más cercana: una infancia cada vez más rodeada de pantallas.

Y, como ocurre en las mejores historias de Pixar, detrás de la aventura vuelve a esconderse una pregunta que interpela tanto a niños como a adultos sobre cómo queremos jugar, aprender y relacionarnos en el futuro.