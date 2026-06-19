Los vecinos de las zonas rurales podrán realizar gestiones con la Guardia Civil sin salir de su municipio: así funciona su nueva unidad móvil

La Guardia Civil ha presentado este viernes en Garrovillas de Alconétar la nueva Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), una iniciativa destinada a acercar los servicios policiales a los vecinos de las zonas rurales y facilitar la realización de trámites sin necesidad de desplazarse a otros municipios. La jornada sirvió también para dar a conocer los nuevos medios tecnológicos incorporados al Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos y NRBQ (GEDEX) de la Comandancia de Cáceres.

El acto, celebrado en la plaza Mayor de la localidad, reunió al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Extremadura, Manuel Andrés Velarde Tazón; al subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; a la comandante de Apoyo de la Comandancia de Cáceres y a la alcaldesa de Garrovillas de Alconétar, Elisabeth Martín.

La regidora agradeció que Garrovillas de Alconétar haya sido el municipio elegido para acoger una presentación que, a su juicio, supone un importante respaldo al medio rural.

Galería | Así es la nueva oficina móvil de la Guardia Civil para acercar sus servicios al medio rural / G.C./Del. Gobierno

"Como alcaldesa de esta localidad quiero agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil, que hayan elegido nuestra localidad para hacer esta presentación de este vehículo móvil tan importante para el mundo rural", señaló Martín, quien destacó la necesidad de que los vecinos de los pequeños municipios mantengan una relación cercana con la Guardia Civil.

Una oficina móvil para acercar la Guardia Civil a los ciudadanos

Durante la presentación, el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Extremadura explicó que el objetivo de esta nueva herramienta es reforzar la proximidad de la institución con los ciudadanos y facilitar el acceso a sus servicios.

"De lo que se trata es de presentar aquellos instrumentos que tenemos para acercar más la Guardia Civil al ciudadano", afirmó Velarde Tazón.

El vehículo podrá desplazarse por cualquier punto de la provincia de Cáceres para atender las necesidades de los vecinos, especialmente en aquellas localidades que no cuentan con un acuartelamiento permanente o donde sea necesario reforzar la atención al público.

General Manuel Andrés Velarde Tazón. / Guardia Civil

"Es un vehículo que puede desplazarse por todo el territorio de la provincia y va a estar en aquellos lugares en los que haga falta que los ciudadanos presenten algún tipo de necesidad a la Guardia Civil, donde se puedan recoger denuncias y realizar gestiones administrativas", explicó.

La nueva OMAC permitirá realizar trámites relacionados con la actividad policial, recibir asesoramiento e información y acceder a servicios sin necesidad de desplazamientos, mejorando así la atención en las zonas rurales.

Función administrativa

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, destacó que la iniciativa representa una nueva forma de acercar los servicios públicos a la ciudadanía.

"Hoy presentamos mucho más que un vehículo. Presentamos una forma de entender el servicio público: la de acercar la Administración y la seguridad a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Porque la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal", afirmó.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura. / Delegación del Gobierno

Además de su función administrativa, la oficina móvil podrá utilizarse como puesto de mando avanzado durante eventos multitudinarios o situaciones que requieran una coordinación especial.

"También se utilizará como oficina de mando cuando haya cualquier actividad significativa, tanto actividades de riesgo como aquellas que impliquen una gran aglomeración de personas y que requieran una unidad que pueda atender a los ciudadanos en el lugar donde se encuentran", señaló el general.

Refuerzo tecnológico para el GEDEX

La jornada sirvió también para presentar los nuevos medios incorporados al Grupo Especialista en Desactivación de Explosivos y NRBQ (GEDEX) de la Comandancia de Cáceres. Entre ellos destaca una nueva furgoneta de intervención equipada con un robot de última generación destinado a mejorar la seguridad y eficacia de las actuaciones relacionadas con artefactos explosivos.

Velarde Tazón destacó la importancia de esta incorporación para las capacidades operativas de la Guardia Civil en Extremadura. "Presentamos también otro elemento que vamos a utilizar para nuestras actuaciones, que es el último vehículo que hemos conseguido adquirir para los grupos de desactivación de explosivos, que viene incorporado con un nuevo robot móvil para actuar en caso de que haya riesgos de explosivos en cualquier punto del territorio", explicó.

El general subrayó además el carácter avanzado de esta tecnología, al tratarse de uno de los pocos equipos de estas características disponibles en España. "Solamente hay seis robots de estas características y de última generación en toda España", destacó.

Galería | Así es la nueva oficina móvil de la Guardia Civil para acercar sus servicios al medio rural / G.C./Del. Gobierno

Por su parte, Quintana recordó que estas inversiones permiten mejorar la capacidad de respuesta de la Guardia Civil y reforzar la seguridad tanto de los agentes como de la ciudadanía.

"Hablamos de inversiones que no siempre se ven en el día a día, pero que resultan esenciales para que nuestros agentes puedan desempeñar su trabajo con las mayores garantías y para que la ciudadanía sepa que cuenta con una Guardia Civil preparada para afrontar cualquier desafío", señaló.

La presentación concluyó con una visita de los asistentes a los nuevos vehículos y equipamientos, una oportunidad para que los vecinos de Garrovillas de Alconétar conocieran de primera mano los recursos con los que cuenta la Guardia Civil para seguir prestando servicio en todos los rincones de la provincia.