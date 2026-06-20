Más de 7.000 habitantes se beneficiarán de la mejora de la estación de tratamiento de agua de Casas de Millán, Mirabel y Serradilla

La Diputación de Cáceres, a través del Consorcio MásMedio, está ejecutando las obras de mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que abastece a los municipios de Casas de Millán, Mirabel y Serradilla. La actuación cuenta con una inversión de 562.650 euros, IVA incluido, y permitirá modernizar las instalaciones para mejorar la calidad del agua suministrada y optimizar la gestión del servicio.

Las obras fueron visitadas este viernes por el vicepresidente de MásMedio, Javier Prieto, acompañado por personal técnico y por los alcaldes de las tres localidades: Mario Cerro, Fernando Grande y Francisco Javier Sánchez.

Los trabajos comenzaron el pasado 20 de febrero y está previsto que concluyan el próximo 20 de agosto. La ejecución ha sido adjudicada a la empresa Indragua Ingeniería S.L., mientras que la redacción del proyecto y la asistencia técnica corresponden a Disinge S.L.

Mejor agua para más de 7.000 personas

La planta presta servicio actualmente a una población de 2.604 habitantes repartidos entre los tres municipios, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2025. Sin embargo, la actuación ha sido diseñada para responder tanto a las necesidades actuales como a las futuras, permitiendo atender una demanda máxima de 1.510 metros cúbicos diarios y dar servicio a una población estacional de hasta 7.330 habitantes.

Prieto y los alcaldes, en la visita. / Diputación de Cáceres

Entre las principales actuaciones previstas figura la construcción de una nueva cámara de mezcla y la instalación de nuevos filtros de arena destinados a aumentar la eficacia de los procesos de tratamiento del agua. Además, se renovarán los equipos de medición, dosificación y limpieza de filtros, al tiempo que se modernizarán los sistemas de automatización y telecontrol de las instalaciones.

Satisfacción con un servicio más eficiente

El vicepresidente de MásMedio, Javier Prieto, señaló que el objetivo fundamental del proyecto es mejorar la calidad del agua que reciben los vecinos de las tres localidades mediante la optimización de los procesos de tratamiento. "Con estas actuaciones garantizamos un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades actuales y futuras de los municipios", indicó.

Los alcaldes de Casas de Millán, Mirabel y Serradilla coincidieron en destacar los beneficios que ya están teniendo las actuaciones. El alcalde de Casas de Millán, Mario Cerro, aseguró que las mejoras han permitido que "el agua salga totalmente cristalina" en el municipio.

Javier Prieto, en la visita. / Diputación de Cáceres

Por su parte, el alcalde de Mirabel, Fernando Grande, destacó la importancia que tiene para los ayuntamientos garantizar un suministro de calidad. "Una de las peores cosas que llevamos los alcaldes es que un vecino te llame y te diga que el agua no sale con la calidad que esperaba. Por eso es una satisfacción ver que se ha puesto remedio y ya tenemos agua de calidad", afirmó.

La actuación se enmarca dentro de la estrategia de mejora de las infraestructuras hidráulicas impulsada por la Diputación de Cáceres y el Consorcio MásMedio, con el objetivo de reforzar la seguridad del abastecimiento y garantizar un servicio esencial para los municipios de la provincia.