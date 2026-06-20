El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres destina 150.000 euros al Plan Estratégico de Subvenciones 2026

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres destinará durante el ejercicio del año 2026 un total de 147.525 euros para el Plan Estratégico de Subvenciones, que contempla ayudas sociales, culturales, deportivas y para el emprendimiento, con el objetivo de fomentar el tejido asociativo de la sociedad, la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos del municipio.

Precisamente, en estos días se han publicado en el (BOP) Boletín Oficial de la Provincia las bases de la convocatoria de subvenciones por concesión directa para las asociaciones culturales y deportivas por importe de 51.500 euros.

El plazo de solicitud finaliza el próximo día 8 de junio y las instancias pueden presentarse tanto en el registro de Ayuntamiento como a través de la Sede Electrónica.

Gracias a estas subvenciones podrán beneficiarse 20 asociaciones locales: 11 culturales y nueve deportivas, que son un referente en cuanto a fomento de la cultura y el deporte, a la implicación y participación en las actividades que se desarrollan en el municipio, promoción de la imagen de Malpartida y a la frenética agenda de iniciativas que ponen a disposición de los vecinos a lo largo del año, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Además, aparte de estas cuantías, se suman ayudas sociales, subvenciones para las empresas adheridas al Plan de Emprendimiento Local, las de libre concurrencia y las ayudas para fomentar la participación ciudadana, sumando así casi 150.000 euros en total el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2026.

Noticias relacionadas

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha señalado que el ayuntamiento malpartideño tiene que generar las condiciones favorables para que las asociaciones puedan desarrollar sus proyectos y su actividad, pues contribuyen de forma muy importante a mejorar la oferta cultural, deportiva y de ocio de Malpartida de Cáceres, lo que redunda en beneficio de todos y de la imagen de Malpartida en general.