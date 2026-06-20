El consultorio médico de Albalá se transforma: contará con una nueva sala de curas y mejoras integrales

El Ayuntamiento de Albalá ha sacado a licitación las obras de rehabilitación parcial del Consultorio Médico Municipal, una actuación que supondrá una inversión de 64.778,76 euros y que permitirá modernizar unas instalaciones clave para la atención sanitaria de la localidad. El proyecto contempla una profunda renovación del edificio con el objetivo de mejorar tanto su funcionalidad como su eficiencia energética.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la rehabilitación completa de la cubierta, que incluirá trabajos de demolición de elementos deteriorados, reparación de estructuras dañadas, instalación de aislamiento térmico, impermeabilización y colocación de una nueva cobertura. Con ello se busca garantizar la seguridad estructural del inmueble y mejorar su comportamiento energético.

Nueva sala de curas

El proyecto también contempla la creación de una nueva sala de curas, una mejora que permitirá ampliar y optimizar los servicios asistenciales que se prestan en el centro. Para ello será necesario redistribuir espacios interiores, ejecutar nuevas particiones y adaptar las instalaciones eléctricas, de fontanería y climatización a las necesidades específicas de uso sanitario.

Otra de las actuaciones más importantes será la renovación integral de la instalación eléctrica. El plan incluye la sustitución del cuadro general, las líneas eléctricas, las canalizaciones, el alumbrado interior y de emergencia, así como la puesta a tierra del edificio, adaptando todo el sistema a la normativa vigente.

Asimismo, se renovarán completamente las redes de fontanería y saneamiento interior, con la sustitución de tuberías deterioradas, la instalación de nuevas redes de agua fría y caliente y la mejora de los sistemas de evacuación. A ello se sumará la instalación de un nuevo sistema de climatización de alta eficiencia energética diseñado para responder a las necesidades del consultorio.

La rehabilitación se completará con la renovación de revestimientos interiores, la pintura integral del edificio, la sustitución de elementos de carpintería y la instalación de nuevas ventanas con mejores prestaciones térmicas y acústicas, lo que contribuirá a reducir el consumo energético y aumentar el confort de usuarios y profesionales sanitarios.

Inicio antes del 15 de julio

Las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de 90 días. Según las condiciones establecidas en la licitación, los trabajos deberán comenzar antes del 15 de julio y alcanzar al menos un 20% de ejecución antes del 1 de agosto, en cumplimiento de los requisitos fijados por la entidad que financia la actuación.

El procedimiento de contratación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado, permitiendo la presentación de ofertas hasta el próximo 1 de julio. La apertura de las propuestas económicas está prevista para el 2 de julio en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Con esta actuación, el consistorio pretende mejorar la calidad de las instalaciones sanitarias municipales y adaptarlas a las necesidades actuales de la población, reforzando al mismo tiempo la eficiencia energética del edificio y garantizando unas mejores condiciones de atención para vecinos y profesionales.