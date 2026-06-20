Diez militares germanos participan en la restauración del singular cementerio alemán de Cuacos de Yuste

El cementerio alemán de Cuacos de Yuste, único de estas características en España, está siendo objeto estos días de una importante actuación de mejora y acondicionamiento impulsada por el Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., la organización humanitaria alemana encargada por el Gobierno de Alemania de localizar, recuperar y conservar las tumbas de soldados alemanes fallecidos en el extranjero.

En este recinto de La Vera cacereña descansan soldados alemanes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuyos restos fueron hallados en distintos puntos de España, especialmente en zonas costeras. El espacio constituye uno de los enclaves más singulares del país vinculados a la memoria de los conflictos bélicos del siglo XX.

Militares alemanes

Los trabajos están siendo ejecutados por un grupo de diez militares alemanes desplazados expresamente para esta misión, que desarrollan labores de restauración de varias sepulturas deterioradas por el paso del tiempo.

Además, el proyecto incluye el saneamiento del tejado del edificio de entrada, la poda y limpieza de la vegetación que rodea el recinto y la construcción de una nueva zona cubierta destinada a proteger a los visitantes de las inclemencias meteorológicas.

Cementerio alemán en Cuacos de Yuste. / pepografo.com

Estas actuaciones cuentan también con la colaboración del Ayuntamiento de Cuacos de Yuste, cuyos operarios municipales participan en tareas de apoyo, especialmente en la retirada y gestión de los restos vegetales generados durante los trabajos de poda en el entorno del cementerio.

Un lugar clave para la memoria histórica

El cementerio alemán de Cuacos de Yuste es un lugar de gran valor histórico y memorial, visitado cada año por familiares de los soldados allí enterrados, así como por investigadores y turistas interesados en conocer este espacio vinculado a la memoria de las guerras mundiales.

Además, se encuentra en el camino hacia uno de los lugares más visitados de la comarca y prácticamente toda la provincia: el Monasterio de Yuste, el lugar donde pasó sus últimas vivencias el emperador Carlos V, una de las personas más poderosas de su tiempo.

Cementerio alemán en Cuacos de Yuste. / pepografo.com

La intervención en curso busca reforzar su conservación y garantizar la adecuada preservación del conjunto, tanto en su dimensión arquitectónica como paisajística.

Ceremonia prevista el 26 de junio

Como cierre de estas actuaciones, está prevista la celebración de una sencilla ceremonia el próximo 26 de junio en el recinto, con la presencia de militares uniformados alemanes. En un principio se había contemplado la asistencia de representantes de la Embajada de Alemania, aunque finalmente no podrán acudir por problemas de agenda, según afirma el diario 'A la Vera de Gredos'.

Con estas labores de mejora, el cementerio alemán de Cuacos de Yuste refuerza su papel como espacio de recuerdo y memoria de quienes perdieron la vida durante las dos grandes guerras mundiales, asegurando su conservación para las generaciones futuras.